https://sputnikarabic.ae/20220902/الممثلة-الأمريكية-جين-فوندا-تعلن-إصابتها-بالسرطان-1067212947.html
الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان
الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان
أعلنت الممثلة الأمريكية، جين فوندا، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابتها بأحد أنواع السرطان. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:45+0000
2022-09-02T20:45+0000
2022-09-02T20:45+0000
مجتمع
منوعات
السرطان
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وقالت فوندا (85 عاما) في منشور لها على مواقع التواصل أنها مصابة باللامفومة اللاهودجكينية، وهو جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مقاومة الجراثيم في الجسم.وأشارت إلى أنها بدأت جلسات العلاج الكيماوي، التي ستستمر لمدة 6 أشهر.وطمأنت جين فوندا أصدقاءها بأن السرطان المصابة به قابل للعلاج للغاية، وأن 80 بالمئة من الناس الذين أصيبوا به على قيد الحياة، وأنها تمتلك تأمينا صحيا، ولذلك هي تشعر بأنها "محظوظة للغاية"، وفقا لقولها.وأشارت جين فوندا، وهي ناشطة في مجال التغير المناخي أيضا، إلى أن "كل أسرة في أمريكا تقريبا اضطرت للتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، وأن الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي تتلقاها هي، وهذا ليس عادلا".كما نبّهت من أن الوقود الأحفوري ومبيدات الآفات من المسببات للإصابة بالسرطان.وتعد جين فوندا من أبرز ممثلات هوليوود خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة ببطولتها لعدد من الأفلام، مثل "Bonnie & Clyde" مع وارين بيتي، و"Fun with Dick & Jane"، و"Barbarella".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, السرطان
الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان
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أعلنت الممثلة الأمريكية، جين فوندا، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابتها بأحد أنواع السرطان.
وقالت فوندا (85 عاما) في منشور لها على مواقع التواصل أنها مصابة باللامفومة اللاهودجكينية، وهو جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مقاومة الجراثيم في الجسم.
وأشارت إلى أنها بدأت جلسات العلاج الكيماوي، التي ستستمر لمدة 6 أشهر.
وطمأنت جين فوندا أصدقاءها بأن السرطان المصابة به قابل للعلاج للغاية، وأن 80 بالمئة من الناس الذين أصيبوا به على قيد الحياة، وأنها تمتلك تأمينا صحيا، ولذلك هي تشعر بأنها "محظوظة للغاية"، وفقا لقولها.
وأشارت جين فوندا، وهي ناشطة في مجال التغير المناخي أيضا، إلى أن "كل أسرة في أمريكا تقريبا اضطرت للتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، وأن الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي تتلقاها هي، وهذا ليس عادلا".
كما نبّهت من أن الوقود الأحفوري ومبيدات الآفات من المسببات للإصابة بالسرطان.
وتعد جين فوندا من أبرز ممثلات هوليوود خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة ببطولتها لعدد من الأفلام، مثل "Bonnie & Clyde" مع وارين بيتي، و"Fun with Dick & Jane"، و"Barbarella".