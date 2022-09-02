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https://sputnikarabic.ae/20220902/الممثلة-الأمريكية-جين-فوندا-تعلن-إصابتها-بالسرطان-1067212947.html
الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان
الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان
أعلنت الممثلة الأمريكية، جين فوندا، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابتها بأحد أنواع السرطان.‏ 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:45+0000
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مجتمع
منوعات
السرطان
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وقالت فوندا (85 عاما) في منشور لها على مواقع التواصل أنها مصابة باللامفومة اللاهودجكينية، وهو جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مقاومة الجراثيم في الجسم.وأشارت إلى أنها بدأت جلسات العلاج الكيماوي، التي ستستمر لمدة 6 أشهر.وطمأنت جين فوندا أصدقاءها بأن السرطان المصابة به قابل للعلاج للغاية، وأن 80 بالمئة من الناس الذين أصيبوا به على قيد الحياة، وأنها تمتلك تأمينا صحيا، ولذلك هي تشعر بأنها "محظوظة للغاية"، وفقا لقولها.وأشارت جين فوندا، وهي ناشطة في مجال التغير المناخي أيضا، إلى أن "كل أسرة في أمريكا تقريبا اضطرت للتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، وأن الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي تتلقاها هي، وهذا ليس عادلا".كما نبّهت من أن الوقود الأحفوري ومبيدات الآفات من المسببات للإصابة بالسرطان.وتعد جين فوندا من أبرز ممثلات هوليوود خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة ببطولتها لعدد من الأفلام، مثل "Bonnie &amp; Clyde" مع وارين بيتي، و"Fun with Dick &amp; Jane"، و"Barbarella".
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مجتمع, منوعات, السرطان
مجتمع, منوعات, السرطان

الممثلة الأمريكية جين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان

20:45 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Jordan Straussالممثلة جين فوندا
الممثلة جين فوندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
الممثلة جين فوندا
© AP Photo / Jordan Strauss
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أعلنت الممثلة الأمريكية، جين فوندا، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابتها بأحد أنواع السرطان.‏
وقالت فوندا (85 عاما) في منشور لها على مواقع التواصل أنها مصابة باللامفومة اللاهودجكينية، وهو جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن مقاومة الجراثيم في الجسم.
وأشارت إلى أنها بدأت جلسات العلاج الكيماوي، التي ستستمر لمدة 6 أشهر.
وطمأنت جين فوندا أصدقاءها بأن السرطان المصابة به قابل للعلاج للغاية، وأن 80 بالمئة من الناس الذين أصيبوا به على قيد الحياة، وأنها تمتلك تأمينا صحيا، ولذلك هي تشعر بأنها "محظوظة للغاية"، وفقا لقولها.
وأشارت جين فوندا، وهي ناشطة في مجال التغير المناخي أيضا، إلى أن "كل أسرة في أمريكا تقريبا اضطرت للتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، وأن الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي تتلقاها هي، وهذا ليس عادلا".
كما نبّهت من أن الوقود الأحفوري ومبيدات الآفات من المسببات للإصابة بالسرطان.
وتعد جين فوندا من أبرز ممثلات هوليوود خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة ببطولتها لعدد من الأفلام، مثل "Bonnie & Clyde" مع وارين بيتي، و"Fun with Dick & Jane"، و"Barbarella".
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