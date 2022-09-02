https://sputnikarabic.ae/20220902/الهند-تدشن-أول-حاملة-طائرات-محلية-الصنع-لمواجهة-الأسطول-الأكبر-لمنافستها-الصين-1067183228.html
الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع لمواجهة الأسطول الأكبر لمنافستها الصين
الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع لمواجهة الأسطول الأكبر لمنافستها الصين
دشنت الهند، اليوم الجمعة، أول حاملة طائرات محلية الصنع، في إطار سعيها لمواجهة الأسطول الأكبر والمتنامي لمنافستها الإقليمية الصين. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:10+0000
2022-09-02T12:10+0000
2022-09-02T12:10+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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دشن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الحاملة الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا (860 قدما)، والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض بناء السفن في كوشين جنوبي الهند، كجزء من احتفال البلاد بمرور 75 عاما على استقلالها عن الحكم البريطاني، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".وشدد مودي على أن حاملة الطائرات هي أكثر من مجرد إضافة إلى القدرات البحرية للبلاد.وقالت البحرية إن حاملة الطائرات هي أكبر سفينة حربية يتم بناؤها في البلاد ويمكن أن تحمل طاقما قوامه نحو 1600 فرد وأن تشغل 30 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات."آي إن إس فيكرانت" هي ثاني حاملة طائرات هندية عاملة، وتنضم إلى الحاملة "آي إن إس فيكراماديتيا" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي اشترتها نيودلهي من روسيا في عام 2004 للدفاع عن المحيط الهندي وخليج البنغال.ستكون السفينة الحربية التي يبلغ وزنها 47400 طن جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2023 بعد أن خضعت لأول مرة لتجارب هبوط طائرة مقاتلة هندية من طراز "ميغ" روسية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20210603/مجلة-الهند-تخطط-لبناء-حاملة-طائرات-ثالثة-1049149109.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الهند اليوم
الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع لمواجهة الأسطول الأكبر لمنافستها الصين
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دشنت الهند، اليوم الجمعة، أول حاملة طائرات محلية الصنع، في إطار سعيها لمواجهة الأسطول الأكبر والمتنامي لمنافستها الإقليمية الصين.
دشن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الحاملة الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا (860 قدما)، والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض بناء السفن في كوشين جنوبي الهند، كجزء من احتفال البلاد بمرور 75 عاما على استقلالها عن الحكم البريطاني، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وشدد مودي على أن حاملة الطائرات هي أكثر من مجرد إضافة إلى القدرات البحرية للبلاد.
وقال مودي "إنه يوم تاريخي وإنجاز تاريخي. إنه مثال على توجه الحكومة لجعل قطاع الدفاع الهندي يعتمد على نفسه".
وقالت البحرية إن حاملة الطائرات هي أكبر سفينة حربية يتم بناؤها في البلاد ويمكن أن تحمل طاقما قوامه نحو 1600 فرد وأن تشغل 30 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات.
"آي إن إس فيكرانت" هي ثاني حاملة طائرات هندية عاملة، وتنضم إلى الحاملة "آي إن إس فيكراماديتيا" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي اشترتها نيودلهي من روسيا في عام 2004 للدفاع عن المحيط الهندي وخليج البنغال.
ستكون السفينة الحربية التي يبلغ وزنها 47400 طن جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2023 بعد أن خضعت لأول مرة لتجارب هبوط طائرة مقاتلة هندية من طراز "ميغ" روسية الصنع.