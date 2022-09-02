https://sputnikarabic.ae/20220902/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تبقي-مفتشين-بصفة-دائمة-في-محطة-زابوروجيه-1067211434.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقي مفتشين بصفة دائمة في محطة زابوروجيه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقي مفتشين بصفة دائمة في محطة زابوروجيه

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الوكالة سيكون لها تواجد دائم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث سيواصل إثنان... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T20:13+0000

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فيينا- سبوتنيك. وقال غروسي للصحفيين: "سيكون لنا تواجد دائم هناك (في محطة زابوروجيه). إثنان من المفتشين سيواصلان العمل".ورد غروسي بالإيجاب على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الجانبان الروسي والأوكراني وافقا على تواجد إثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.ونوه غروسي بأن بعثة الوكالة إلى المحطة رأت كل ما يلزمها رؤيته قائلا: "أما بالنسبة للفكرة المتداولة في عدد من التعليقات وردود الفعل، بأنهم لم يرونا أشياء ولم يسمحوا لنا بالدخول، فقد رأينا ما طلبت رؤيته، كل ما طلبته".وعن النشاط العسكري في منطقة المحطة قال غروسي: "نرى نشاطا عسكريا حول المحطة، ورأيت أنا وفريقي فتحات وعلامات على المباني من جراء القصف، وهذا يعني أنه تم انتهاك السلامة الجسدية ليس مرة واحدة، ولكن مرات عدة".وأضاف: "من الواضح أنه في هذه المنطقة (حيث تقع محطة الطاقة النووية)، في هذا الجزء من أوكرانيا، هناك الكثير من العمليات القتالية، والنشاط العسكري في هذا الجزء من البلاد يتزايد، وهذا أمر يقلقني كثيرا".وأشار غروسي إلى وجود احتمال إحصائي لحدوث أضرار بالمحطة. في الوقت نفسه أكد غروسي اعتزامه إطلاع مجلس الأمن الدولي على نتائج رحلة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة يوم الثلاثاء القادم.

https://sputnikarabic.ae/20220902/قوات-أوكرانيا-تعترف-بقصف-منطقة-إينرغودار-حيث-تقع-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1067209729.html

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