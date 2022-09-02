عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/الولايات-المتحدة-رد-إيران-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي-بـغير-بناء-1067167329.html
الولايات المتحدة: رد إيران على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي "غير بناء"
الولايات المتحدة: رد إيران على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي "غير بناء"
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"سبوتنيك" يوم الجمعة إن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وتدرسها،... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T03:05+0000
2022-09-02T03:08+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101479/43/1014794361_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_e4fa46ee59a7e6ce29331d8a83deaafd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن ندرسها وسنرد من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكنها للأسف غير بناءة".وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الخارجية-الإيرانية-طهران-ترسل-ردا-بناء-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي--1067166944.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101479/43/1014794361_363:0:5483:3840_1920x0_80_0_0_9732c5f553e99513acd9ee3dd71099ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران
إيران

الولايات المتحدة: رد إيران على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي "غير بناء"

03:05 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 03:08 GMT 02.09.2022)
© AFP 2022 / Atta Kenareإيران والبرنامج النووي
إيران والبرنامج النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegram
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"سبوتنيك" يوم الجمعة إن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وتدرسها، لكنها "غير بناءة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن ندرسها وسنرد من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكنها للأسف غير بناءة".
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
الخارجية الإيرانية: طهران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
أمس, 23:55 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала