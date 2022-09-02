عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/انتهاء-اجتماع-وزراء-الطاقة-في-مجموعة-العشرين-دون-اعتماد-وثيقة-مشتركة-1067185015.html
انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة
انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة
أعلنت وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة مشتركة بسبب المقترحات الهدامة والمسيسة من... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:37+0000
2022-09-02T13:11+0000
روسيا
وزارة الطاقة الروسية
مجموعة العشرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وأفادت الوزارة في بيان صحفي إن "الاجتماع المشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة متفق عليها بسبب مقترحات هدامة ومسيسة من الغرب. ومع ذلك، فقد حظيت المقاربات الأساسية بشأن العديد من القضايا في عمل قطاع الطاقة بتأييد بالإجماع".وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، فضلا عن تنويع الصادرات.ونقل عن الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة عقب اجتماع مشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أن "روسيا تفعل كل ما هو ضروري للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، وكذلك تنويع صادرات الطاقة".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220802/مجموعة-السبع-تدرس-حظر-الخدمات-التي-تسمح-بنقل-النفط-الروسي-عن-طريق-البحر-إلى-السوق-العالمية--1065906796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الطاقة الروسية, مجموعة العشرين
روسيا, وزارة الطاقة الروسية, مجموعة العشرين

انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة

12:37 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 02.09.2022)
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة مشتركة بسبب المقترحات الهدامة والمسيسة من الغرب.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي إن "الاجتماع المشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة متفق عليها بسبب مقترحات هدامة ومسيسة من الغرب. ومع ذلك، فقد حظيت المقاربات الأساسية بشأن العديد من القضايا في عمل قطاع الطاقة بتأييد بالإجماع".
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، فضلا عن تنويع الصادرات.
ونقل عن الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة عقب اجتماع مشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أن "روسيا تفعل كل ما هو ضروري للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، وكذلك تنويع صادرات الطاقة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مجموعة السبع تدرس حظر الخدمات التي تسمح بنقل النفط الروسي عن طريق البحر إلى السوق العالمية
2 أغسطس, 13:47 GMT
وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала