https://sputnikarabic.ae/20220902/انتهاء-اجتماع-وزراء-الطاقة-في-مجموعة-العشرين-دون-اعتماد-وثيقة-مشتركة-1067185015.html
انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة
انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة
أعلنت وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة مشتركة بسبب المقترحات الهدامة والمسيسة من... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:37+0000
2022-09-02T12:37+0000
2022-09-02T13:11+0000
روسيا
وزارة الطاقة الروسية
مجموعة العشرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وأفادت الوزارة في بيان صحفي إن "الاجتماع المشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة متفق عليها بسبب مقترحات هدامة ومسيسة من الغرب. ومع ذلك، فقد حظيت المقاربات الأساسية بشأن العديد من القضايا في عمل قطاع الطاقة بتأييد بالإجماع".وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، فضلا عن تنويع الصادرات.ونقل عن الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة عقب اجتماع مشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أن "روسيا تفعل كل ما هو ضروري للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، وكذلك تنويع صادرات الطاقة".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220802/مجموعة-السبع-تدرس-حظر-الخدمات-التي-تسمح-بنقل-النفط-الروسي-عن-طريق-البحر-إلى-السوق-العالمية--1065906796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الطاقة الروسية, مجموعة العشرين
روسيا, وزارة الطاقة الروسية, مجموعة العشرين
انتهاء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين دون اعتماد وثيقة مشتركة
12:37 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة مشتركة بسبب المقترحات الهدامة والمسيسة من الغرب.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي إن "الاجتماع المشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين انتهى دون اعتماد وثيقة متفق عليها بسبب مقترحات هدامة ومسيسة من الغرب. ومع ذلك، فقد حظيت المقاربات الأساسية بشأن العديد من القضايا في عمل قطاع الطاقة
بتأييد بالإجماع".
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، فضلا عن تنويع الصادرات.
ونقل عن الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة عقب اجتماع مشترك لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أن "روسيا تفعل كل ما هو ضروري للوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد موارد الطاقة، وكذلك تنويع صادرات الطاقة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النفط الروسي
الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.
وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.