https://sputnikarabic.ae/20220902/بايدن-أمريكا-هي-أقوى-فكرة-في-تاريخ-العالم-1067167199.html

بايدن: أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم

بايدن: أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن "أمريكا أقوى فكرة في تاريخ العالم"، وذلك خلال مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره الذي اعتبرهما يعرضان... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T02:14+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن في تصريحات في ولاية بنسلفانيا يوم الخميس: "يمثل دونالد ترامب وجمهوري "ماغا" طرفا يهدد أسس جمهوريتنا ذاتها".ويشير "ماغا" (MAGA) إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وقال بايدن أيضا إن الجمهوريين في ماغا يتبنون الغضب ويزدهرون على الفوضى، موضحا أن غالبية الجمهوريين ليسوا جمهوريين من ماغا.وألقى بايدن خطابه "معركة من أجل روح الأمة" خارج قاعة الاستقلال في فيلادلفيا ليلة الخميس.وقدم مسؤولو حملة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع وثائق إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مما جعله أقرب إلى الترشح الرسمي لولاية ثانية في عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20220901/بايدن-يتهم-الموالين-لترامب-بالسعي-إلى-إعادة-أمريكا-إلى-الوراء-1067166440.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جو بايدن