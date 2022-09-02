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بايدن: أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم
بايدن: أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن "أمريكا أقوى فكرة في تاريخ العالم"، وذلك خلال مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره الذي اعتبرهما يعرضان... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T02:14+0000
2022-09-02T02:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن في تصريحات في ولاية بنسلفانيا يوم الخميس: "يمثل دونالد ترامب وجمهوري "ماغا" طرفا يهدد أسس جمهوريتنا ذاتها".ويشير "ماغا" (MAGA) إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وقال بايدن أيضا إن الجمهوريين في ماغا يتبنون الغضب ويزدهرون على الفوضى، موضحا أن غالبية الجمهوريين ليسوا جمهوريين من ماغا.وألقى بايدن خطابه "معركة من أجل روح الأمة" خارج قاعة الاستقلال في فيلادلفيا ليلة الخميس.وقدم مسؤولو حملة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع وثائق إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مما جعله أقرب إلى الترشح الرسمي لولاية ثانية في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بايدن-يتهم-الموالين-لترامب-بالسعي-إلى-إعادة-أمريكا-إلى-الوراء-1067166440.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جو بايدن

بايدن: أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم

02:14 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن "أمريكا أقوى فكرة في تاريخ العالم"، وذلك خلال مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره الذي اعتبرهما يعرضان أساس الولايات المتحدة للخطر.
واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن في تصريحات في ولاية بنسلفانيا يوم الخميس: "يمثل دونالد ترامب وجمهوري "ماغا" طرفا يهدد أسس جمهوريتنا ذاتها".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"
أمس, 22:32 GMT
ويشير "ماغا" (MAGA) إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وقال بايدن أيضا إن الجمهوريين في ماغا يتبنون الغضب ويزدهرون على الفوضى، موضحا أن غالبية الجمهوريين ليسوا جمهوريين من ماغا.
وألقى بايدن خطابه "معركة من أجل روح الأمة" خارج قاعة الاستقلال في فيلادلفيا ليلة الخميس.
وقدم مسؤولو حملة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع وثائق إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مما جعله أقرب إلى الترشح الرسمي لولاية ثانية في عام 2024.
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