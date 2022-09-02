https://sputnikarabic.ae/20220902/بايدن-ترامب-وأنصاره-تهديد-للديمقراطية-الأمريكية-1067172115.html

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية

وصف الرئيس جو بايدن، سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T08:07+0000

2022-09-02T08:07+0000

2022-09-02T08:07+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

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ووفقا لتصريحات له نشرتها "بي بي سي"، قال بايدن: "ترامب ومؤيدوه مصممون على إعادة هذا البلد إلى الوراء".تصريحات بايدن جاءت خلال خطاب ألقاه في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، حيث تم التوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي.وقال إنه لا يدين كل الأمريكيين البالغ عددهم 74 مليونًا الذين صوتوا لترامب قبل عامين. مؤكدا: "ليس كل جمهوري، ولا حتى غالبية الجمهوريين، جمهوريون من ماغا"، لافتا إلى أنه "ما من شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب وجمهوريو ماغا، وهذا يمثل تهديدًا لهذا البلد".وتابع: "لقد قلنا لأنفسنا لفترة طويلة إن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنها الآن ليست كذلك، علينا أن ندافع عنها، ونحميها".وحسب مراسل "بي بي سي": "كان هناك شخص طوال خطاب بايدن ينفخ في بوق، ويحاول الشغب عليه".

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جو بايدن, دونالد ترامب