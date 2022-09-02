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بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية
بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية
وصف الرئيس جو بايدن، سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:07+0000
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جو بايدن
دونالد ترامب
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ووفقا لتصريحات له نشرتها "بي بي سي"، قال بايدن: "ترامب ومؤيدوه مصممون على إعادة هذا البلد إلى الوراء".تصريحات بايدن جاءت خلال خطاب ألقاه في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، حيث تم التوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي.وقال إنه لا يدين كل الأمريكيين البالغ عددهم 74 مليونًا الذين صوتوا لترامب قبل عامين. مؤكدا: "ليس كل جمهوري، ولا حتى غالبية الجمهوريين، جمهوريون من ماغا"، لافتا إلى أنه "ما من شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب وجمهوريو ماغا، وهذا يمثل تهديدًا لهذا البلد".وتابع: "لقد قلنا لأنفسنا لفترة طويلة إن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنها الآن ليست كذلك، علينا أن ندافع عنها، ونحميها".وحسب مراسل "بي بي سي": "كان هناك شخص طوال خطاب بايدن ينفخ في بوق، ويحاول الشغب عليه".
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جو بايدن, دونالد ترامب
جو بايدن, دونالد ترامب

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية

08:07 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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وصف الرئيس جو بايدن، سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.
ووفقا لتصريحات له نشرتها "بي بي سي"، قال بايدن: "ترامب ومؤيدوه مصممون على إعادة هذا البلد إلى الوراء".
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تصريحات بايدن جاءت خلال خطاب ألقاه في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، حيث تم التوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي.
وقال إنه لا يدين كل الأمريكيين البالغ عددهم 74 مليونًا الذين صوتوا لترامب قبل عامين. مؤكدا: "ليس كل جمهوري، ولا حتى غالبية الجمهوريين، جمهوريون من ماغا"، لافتا إلى أنه "ما من شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب وجمهوريو ماغا، وهذا يمثل تهديدًا لهذا البلد".

وقال الرئيس الأمريكي إن أنصار ترامب يعتبرون الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول العام الماضي وطنيين وليسوا متمردين.

وتابع: "لقد قلنا لأنفسنا لفترة طويلة إن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنها الآن ليست كذلك، علينا أن ندافع عنها، ونحميها".
وحسب مراسل "بي بي سي": "كان هناك شخص طوال خطاب بايدن ينفخ في بوق، ويحاول الشغب عليه".
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