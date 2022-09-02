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بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان
بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان
بدأ، اليوم الجمعة، تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان، لدعم متضرري الفيضانات. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:53+0000
2022-09-02T12:53+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، أقلعت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم جمهورية باكستان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.الجسر الذي يتم تنفيذه استجابة لتوجيهات الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، اشتملت رحلته الأولى على فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).ووفقا للصحيفة القطرية فإن الفريق "مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ"، إضافة إلى "فريق طبي مجهز بمعدات طبيه متكاملة لإنشاء مستشفيات ميدانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول".وتتولى اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/قطر-تبحث-استثمار-3-مليارات-دولار-في-باكستان-دعما-لها-خلال-أزمتها-1066799642.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار باكستان
أخبار قطر اليوم, أخبار باكستان

بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان

12:53 GMT 02.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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بدأ، اليوم الجمعة، تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان، لدعم متضرري الفيضانات.
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، أقلعت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم جمهورية باكستان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
قطر تبحث استثمار 3 مليارات دولار في باكستان دعما لها خلال أزمتها
24 أغسطس, 12:22 GMT
الجسر الذي يتم تنفيذه استجابة لتوجيهات الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، اشتملت رحلته الأولى على فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).
ووفقا للصحيفة القطرية فإن الفريق "مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ"، إضافة إلى "فريق طبي مجهز بمعدات طبيه متكاملة لإنشاء مستشفيات ميدانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول".

ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر الجوي القطري يشمل "إرسال مضخات ومعدات خاصة لسحب المياه ونقل مساعدات إغاثية".

وتتولى اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.
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