https://sputnikarabic.ae/20220902/بدء-تسيير-أولى-رحلات-الجسر-الجوي-القطري-إلى-باكستان-1067185826.html
بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان
بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان
بدأ، اليوم الجمعة، تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان، لدعم متضرري الفيضانات. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:53+0000
2022-09-02T12:53+0000
2022-09-02T12:53+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/83/1024688302_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_e0b6ae06b784631d98f3dce637db1df2.jpg
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، أقلعت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم جمهورية باكستان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.الجسر الذي يتم تنفيذه استجابة لتوجيهات الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، اشتملت رحلته الأولى على فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).ووفقا للصحيفة القطرية فإن الفريق "مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ"، إضافة إلى "فريق طبي مجهز بمعدات طبيه متكاملة لإنشاء مستشفيات ميدانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول".وتتولى اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/قطر-تبحث-استثمار-3-مليارات-دولار-في-باكستان-دعما-لها-خلال-أزمتها-1066799642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102468/83/1024688302_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_86f9a65139d643623caaa4f4ece97dd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار باكستان
أخبار قطر اليوم, أخبار باكستان
بدء تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان
تابعنا عبر
بدأ، اليوم الجمعة، تسيير أولى رحلات الجسر الجوي القطري إلى باكستان، لدعم متضرري الفيضانات.
ووفقا
لجريدة الشرق القطرية، أقلعت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم جمهورية باكستان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.
الجسر الذي يتم تنفيذه استجابة لتوجيهات الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، اشتملت رحلته
الأولى على فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).
ووفقا للصحيفة القطرية فإن الفريق "مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ"، إضافة إلى "فريق طبي مجهز بمعدات طبيه متكاملة لإنشاء مستشفيات ميدانية لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول".
ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر الجوي القطري يشمل "إرسال مضخات ومعدات خاصة لسحب المياه ونقل مساعدات إغاثية".
وتتولى اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية
لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.