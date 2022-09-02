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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/بريطانيا-أوكرانيا-تشن-هجوما-رمزيا-على-خيرسون-1067167600.html
بريطانيا.. أوكرانيا تشن هجوما رمزيا على خيرسون
بريطانيا.. أوكرانيا تشن هجوما رمزيا على خيرسون
عن المحاولة الهجومية لقوات حكومة كييف في جنوب أوكرانيا قالت صحيفة بريطانية إن كييف لن تستطيع أن تفيق من هجوم فاشل على خيرسون. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T04:37+0000
2022-09-02T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وشنت القوات الأوكرانية هجوما رمزيا، وفقا لـ"إيفنينغ ستاندارت"، تنفيذا لأوامر الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي أقدم على هذه الخطوة خشية أن يوقف حلفاؤه وخاصة الاتحاد الأوروبي دعمهم له بسبب فشل قواته في تحقيق التقدم. وأمر زيلينسكي بشن الهجوم في جنوب البلاد رغم معارضة مستشاريه العسكريين الذين لا يجدون الجيش الأوكراني جاهزا للقيام بالأعمال الهجومية لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في 1 سبتمبر/أيلول إن محاولة القوات الأوكرانية لشن هجوم في اتجاه نيكولايف – كريفوي روغ فشلت. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن خسائر القوات الأوكرانية في الأرواح بلغت 1.7 ألف شخص في يومين.
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رصد عسكري
رصد عسكري

بريطانيا.. أوكرانيا تشن هجوما رمزيا على خيرسون

04:37 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية
إطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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عن المحاولة الهجومية لقوات حكومة كييف في جنوب أوكرانيا قالت صحيفة بريطانية إن كييف لن تستطيع أن تفيق من هجوم فاشل على خيرسون.
وشنت القوات الأوكرانية هجوما رمزيا، وفقا لـ"إيفنينغ ستاندارت"، تنفيذا لأوامر الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي أقدم على هذه الخطوة خشية أن يوقف حلفاؤه وخاصة الاتحاد الأوروبي دعمهم له بسبب فشل قواته في تحقيق التقدم. وأمر زيلينسكي بشن الهجوم في جنوب البلاد رغم معارضة مستشاريه العسكريين الذين لا يجدون الجيش الأوكراني جاهزا للقيام بالأعمال الهجومية لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 1 سبتمبر/أيلول إن محاولة القوات الأوكرانية لشن هجوم في اتجاه نيكولايف – كريفوي روغ فشلت. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن خسائر القوات الأوكرانية في الأرواح بلغت 1.7 ألف شخص في يومين.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:00 GMT
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