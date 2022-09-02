https://sputnikarabic.ae/20220902/بريطانيا-تخسر-مكانتها-كخامس-أكبر-اقتصاد-في-العالم-لصالح-الهند-1067213259.html

بريطانيا تخسر مكانتها كخامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند

بريطانيا تخسر مكانتها كخامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند

خسرت بريطانيا مكانتها كخامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند، وتراجعت إلى المركز السادس، مما وجه ضربة أخرى للحكومة في لندن في الوقت الذي تكافح فيه صدمة قاسية... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T20:59+0000

2022-09-02T20:59+0000

2022-09-02T20:59+0000

بريطانيا

اقتصاد

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قفزت الهند متجاوزة القوة الاستعمارية السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 لتصبح خامس أكبر اقتصاد. يستند هذا الترتيب إلى القيمة الدولارية للناتج المحلي الإجمالي، وواصلت الهند تقدمها في الربع الأول من هذا العام، بحسب وكالة "بلومبيرغ".إن تراجع المملكة المتحدة في التصنيف الدولي هو تراجع غير مرحب به لرئيس الوزراء الجديد. يختار أعضاء حزب المحافظين خليفة بوريس جونسون يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتغلب وزيرة الخارجية ليز تروس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في جولة الإعادة.يتولى الفائز قيادة دولة تواجه أسرع تضخم في أربعة عقود، ومخاطر متزايدة من الركود الذي يقول بنك إنجلترا إنه قد يستمر حتى عام 2024.على النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% هذا العام. الانتعاش المتفوق عالميا للأسهم الهندية هذا الربع دفعها للتقدم إلى المركز الثاني في مؤشر "إم إس سي آي"للأسواق الناشئة، خلف الصين مباشرة.على أساس معدل وباستخدام سعر صرف الدولار في اليوم الأخير من الربع ذي الصلة، بلغ حجم الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية "الاسمية" في الربع المنتهي في مارس/ آذار 854.7 مليار دولار، فيما بلغ اقتصاد المملكة المتحدة 816 مليار دولار.من المرجح أن تكون المملكة المتحدة قد سقطت أكثر منذ ذلك الحين. نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1% فقط من الناحية النقدية في الربع الثاني، وبعد تعديل التضخم ، تقلص بنسبة 0.1%.

https://sputnikarabic.ae/20220809/خبير-بريطانيا-تفقد-مقومات-الاقتصاد-المتقدم-وتتحول-إلى-سوق-ناشئ-1066228668.html

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بريطانيا, اقتصاد