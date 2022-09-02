https://sputnikarabic.ae/20220902/بعد-اتهامها-رسميا-مغنية-تركية-شهيرة-تنفي-تعمد-الإساءة-لمدارس-تعلم-فيها-أردوغان-1067184280.html
بعد اتهامها رسميا.. مغنية تركية شهيرة تنفي تعمد الإساءة لمدارس تعلم فيها أردوغان
بعد اتهامها رسميا.. مغنية تركية شهيرة تنفي تعمد الإساءة لمدارس تعلم فيها أردوغان
دافعت نجمة أغاني البوب التركية غولشان بيرقدار كولا أوغلو، عن نفسها، بعد اتهامها اليوم بـ"الحض على الكراهية" بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في البلاد، ما... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:57+0000
2022-09-02T12:57+0000
2022-09-02T12:57+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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تنبع الاتهامات من مزحة ألقتها المغنية خلال حفل موسيقي في أبريل/ نيسان، عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها جاء من ارتياد مدرسة دينية.بدأ تداول مقطع مصور لتعليق المطربة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم يدعو إلى اعتقالها، وبالفعل احتجزت، لكن أطلق سراحها بعد أربعة أيام ووضعت قيد الإقامة الجبرية.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعديد من أعضاء حزبه الحاكم الذي يرتكز على الإسلام هم من خريجي مدارس دينية تسمى "إمام خطيب"، والتي تأسست في الأصل لتدريب الأئمة.وذكرت غولشان البالغة من العمر 46 عاما في أقولها للشرطة المتضمنة في لائحة الاتهام أنها مازحت أحد أعضاء الفرقة الذي كان لقبه "إمام" لكنه لم يذهب إلى المدرسة.وتابعت: "لم أقل هذا مطلقا لإهانة أو تشويه سمعة طلاب مدارس إمام خطيب أو شريحة من بلدنا. احترامي أبدي لجميع قيم وحساسيات البلد"، ونفت التهم.تضم لائحة الاتهام المكونة من 48 صفحة 702 من المشتكين ضد المغنية، بما في ذلك أفراد ومنظمة حقوقية مؤيدة للحكومة ورابطة لخريجي المدرسة الدينية.يجرَم قانون العقوبات التركي الحض على الكراهية والعداوة ضد مجموعات مختلفة في المجتمع على أساس الطبقة أو العرق أو الدين أو الطائفة، ويقر عقوبة السجن في القضايا التي تؤدي إلى تهديد السلامة العامة.
https://sputnikarabic.ae/20220826/اعتقال-نجمة-بوب-تركية-شهيرة-بسبب-مزحة-عن-المدارس-الدينية-فيديو-1066864036.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
بعد اتهامها رسميا.. مغنية تركية شهيرة تنفي تعمد الإساءة لمدارس تعلم فيها أردوغان
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دافعت نجمة أغاني البوب التركية غولشان بيرقدار كولا أوغلو، عن نفسها، بعد اتهامها اليوم بـ"الحض على الكراهية" بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في البلاد، ما يعرضها لخطر السجن 3 سنوات.
تنبع الاتهامات من مزحة ألقتها المغنية خلال حفل موسيقي في أبريل/ نيسان، عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها جاء من ارتياد مدرسة دينية.
بدأ تداول مقطع مصور لتعليق المطربة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم يدعو إلى اعتقالها، وبالفعل احتجزت، لكن أطلق سراحها بعد أربعة أيام ووضعت قيد الإقامة الجبرية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعديد من أعضاء حزبه الحاكم الذي يرتكز على الإسلام هم من خريجي مدارس دينية تسمى "إمام خطيب"، والتي تأسست في الأصل لتدريب الأئمة.
وذكرت غولشان البالغة من العمر 46 عاما في أقولها للشرطة المتضمنة في لائحة الاتهام أنها مازحت أحد أعضاء الفرقة الذي كان لقبه "إمام" لكنه لم يذهب إلى المدرسة.
وتابعت: "لم أقل هذا مطلقا لإهانة أو تشويه سمعة طلاب مدارس إمام خطيب أو شريحة من بلدنا. احترامي أبدي لجميع قيم وحساسيات البلد"، ونفت التهم.
تضم لائحة الاتهام المكونة من 48 صفحة 702 من المشتكين ضد المغنية، بما في ذلك أفراد ومنظمة حقوقية مؤيدة للحكومة ورابطة لخريجي المدرسة الدينية.
يجرَم قانون العقوبات التركي الحض على الكراهية والعداوة ضد مجموعات مختلفة في المجتمع على أساس الطبقة أو العرق أو الدين أو الطائفة، ويقر عقوبة السجن في القضايا التي تؤدي إلى تهديد السلامة العامة.