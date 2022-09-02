https://sputnikarabic.ae/20220902/بعد-اتهامها-رسميا-مغنية-تركية-شهيرة-تنفي-تعمد-الإساءة-لمدارس-تعلم-فيها-أردوغان-1067184280.html

بعد اتهامها رسميا.. مغنية تركية شهيرة تنفي تعمد الإساءة لمدارس تعلم فيها أردوغان

بعد اتهامها رسميا.. مغنية تركية شهيرة تنفي تعمد الإساءة لمدارس تعلم فيها أردوغان

دافعت نجمة أغاني البوب التركية غولشان بيرقدار كولا أوغلو، عن نفسها، بعد اتهامها اليوم بـ"الحض على الكراهية" بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في البلاد، ما... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T12:57+0000

2022-09-02T12:57+0000

2022-09-02T12:57+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg

تنبع الاتهامات من مزحة ألقتها المغنية خلال حفل موسيقي في أبريل/ نيسان، عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها جاء من ارتياد مدرسة دينية.بدأ تداول مقطع مصور لتعليق المطربة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم يدعو إلى اعتقالها، وبالفعل احتجزت، لكن أطلق سراحها بعد أربعة أيام ووضعت قيد الإقامة الجبرية.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعديد من أعضاء حزبه الحاكم الذي يرتكز على الإسلام هم من خريجي مدارس دينية تسمى "إمام خطيب"، والتي تأسست في الأصل لتدريب الأئمة.وذكرت غولشان البالغة من العمر 46 عاما في أقولها للشرطة المتضمنة في لائحة الاتهام أنها مازحت أحد أعضاء الفرقة الذي كان لقبه "إمام" لكنه لم يذهب إلى المدرسة.وتابعت: "لم أقل هذا مطلقا لإهانة أو تشويه سمعة طلاب مدارس إمام خطيب أو شريحة من بلدنا. احترامي أبدي لجميع قيم وحساسيات البلد"، ونفت التهم.تضم لائحة الاتهام المكونة من 48 صفحة 702 من المشتكين ضد المغنية، بما في ذلك أفراد ومنظمة حقوقية مؤيدة للحكومة ورابطة لخريجي المدرسة الدينية.يجرَم قانون العقوبات التركي الحض على الكراهية والعداوة ضد مجموعات مختلفة في المجتمع على أساس الطبقة أو العرق أو الدين أو الطائفة، ويقر عقوبة السجن في القضايا التي تؤدي إلى تهديد السلامة العامة.

https://sputnikarabic.ae/20220826/اعتقال-نجمة-بوب-تركية-شهيرة-بسبب-مزحة-عن-المدارس-الدينية-فيديو-1066864036.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم