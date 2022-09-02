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https://sputnikarabic.ae/20220902/بعد-معارك-طرابلس-الدامية-الدبيبة-في-تركيا-لطلب-الدعم-لإجراء-الانتخابات--1067184793.html
بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الانتخابات
بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الانتخابات
تناقش الحلقة أبعاد زيارة ئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إسطنبول، ومحادثاته مع وزيري الدفاع والخارجية التركيين، وكذلك مع رئيس... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:35+0000
2022-09-02T12:35+0000
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بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الإنتخابات
بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الإنتخابات
وتأتي زيارة الدبيبة إلى إسطنبول، والتي بحث فيها مع المسؤولين الأتراك توحيد الجهود لدعم الانتخابات في ليبيا، بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، كما يرفض الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو التمديد لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.الكاتب المختص في الشأن الليبي، إدريس حميد، قال في مقابلة معه عبر "بانوراما": إن توجه الدبيبة وغيره من المسؤولين الليبيين إلى الخارج لطلب الدعم يعكس حجم تأثير الدول الأخرى في ملف الأزمة الليبية، وفي نفس الوقت، عدم نضوج مبدأ تداول السلطة فيما بينهم.لكن حميد أعرب عن اعتقاده، بأن تركيا قد تمهد للقاء على أراضيها بين الدبيبة وباشاغا، تسعى من خلاله إلى إيجاد أرضية مشتركة واتفاق سياسي بين الجانبين.التفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الانتخابات

12:35 GMT 02.09.2022
بعد معارك طرابلس الدامية.. الدبيبة في تركيا لطلب الدعم لإجراء الإنتخابات
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة أبعاد زيارة ئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إسطنبول، ومحادثاته مع وزيري الدفاع والخارجية التركيين، وكذلك مع رئيس المخابرات.
وتأتي زيارة الدبيبة إلى إسطنبول، والتي بحث فيها مع المسؤولين الأتراك توحيد الجهود لدعم الانتخابات في ليبيا، بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، كما يرفض الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو التمديد لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
الكاتب المختص في الشأن الليبي، إدريس حميد، قال في مقابلة معه عبر "بانوراما": إن توجه الدبيبة وغيره من المسؤولين الليبيين إلى الخارج لطلب الدعم يعكس حجم تأثير الدول الأخرى في ملف الأزمة الليبية، وفي نفس الوقت، عدم نضوج مبدأ تداول السلطة فيما بينهم.
لكن حميد أعرب عن اعتقاده، بأن تركيا قد تمهد للقاء على أراضيها بين الدبيبة وباشاغا، تسعى من خلاله إلى إيجاد أرضية مشتركة واتفاق سياسي بين الجانبين.
التفاصيل في الملف الصوتي
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