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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/بعد-هجوم-فاشل-مشارح-مدينة-نيكولاييف-في-جنوب-أوكرانيا-تصبح-مكتظة-1067168154.html
بعد هجوم فاشل.. مشارح مدينة نيكولاييف في جنوب أوكرانيا تصبح مكتظة
بعد هجوم فاشل.. مشارح مدينة نيكولاييف في جنوب أوكرانيا تصبح مكتظة
تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T05:44+0000
2022-09-02T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال يوري بارباشوف: "جميع مشارح مدينة نيكولايف مكتظة".وأوضح أنها مكتظة بجثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم فاشل للقوات الأوكرانية التي أمرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم لاستعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا تحررت من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية.وحسب معلوماته، نُقل حوالي 400 جريح إلى كل من المستشفى التابع لوزارة الداخلية ومستشفى الإسعاف الأولي بمدينة نيكولاييف. وإجمالاً، نقل أكثر من ألفي جريح إلى مستشفيات نيكولاييف.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا، وسقوط أكثر من ألفي قتيل في صفوف هذه القوات.وكانت أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية، ونُقلت تبعيتها إلى مقاطعة خيرسون المحررة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد هجوم فاشل.. مشارح مدينة نيكولاييف في جنوب أوكرانيا تصبح مكتظة

05:44 GMT 02.09.2022
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سيارة الإسعاف في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية.
وقال يوري بارباشوف: "جميع مشارح مدينة نيكولايف مكتظة".
وأوضح أنها مكتظة بجثث الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم فاشل للقوات الأوكرانية التي أمرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم لاستعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا تحررت من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية.
وحسب معلوماته، نُقل حوالي 400 جريح إلى كل من المستشفى التابع لوزارة الداخلية ومستشفى الإسعاف الأولي بمدينة نيكولاييف. وإجمالاً، نقل أكثر من ألفي جريح إلى مستشفيات نيكولاييف.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا، وسقوط أكثر من ألفي قتيل في صفوف هذه القوات.
وكانت أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية، ونُقلت تبعيتها إلى مقاطعة خيرسون المحررة.
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