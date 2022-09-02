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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220902/بوشلين-يحث-على-تحرير-جميع-المدن-الروسية-1067185652.html
بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية
بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشلين، إنه من الضروري تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها هذا الشعب، مشيرًا إلى أن هذه ليست أراضي نوفوروسيا... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:46+0000
2022-09-02T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب بوشلين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "مهمتنا هي تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي خلال حقبة الإمبراطورية الروسية، والتي تطورت إلى الاتحاد السوفيتي وهذه ليست أراضي نوفوروسيا فحسب، بل نطاقها أوسع ولا يزال لدينا الكثير لنفعله".وأضاف بوشيلين قائلا: "سنرى الشكل الذي ستصبح عليه البلاد في المستقبل وسنشارك بذلك".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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العالم

بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية

12:46 GMT 02.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشلين، إنه من الضروري تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها هذا الشعب، مشيرًا إلى أن هذه ليست أراضي نوفوروسيا فقط.
وكتب بوشلين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "مهمتنا هي تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي خلال حقبة الإمبراطورية الروسية، والتي تطورت إلى الاتحاد السوفيتي وهذه ليست أراضي نوفوروسيا فحسب، بل نطاقها أوسع ولا يزال لدينا الكثير لنفعله".
وأضاف بوشيلين قائلا: "سنرى الشكل الذي ستصبح عليه البلاد في المستقبل وسنشارك بذلك".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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