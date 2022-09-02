https://sputnikarabic.ae/20220902/بوشلين-يحث-على-تحرير-جميع-المدن-الروسية-1067185652.html
بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية
بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشلين، إنه من الضروري تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها هذا الشعب، مشيرًا إلى أن هذه ليست أراضي نوفوروسيا... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:46+0000
2022-09-02T12:46+0000
2022-09-02T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب بوشلين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "مهمتنا هي تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي خلال حقبة الإمبراطورية الروسية، والتي تطورت إلى الاتحاد السوفيتي وهذه ليست أراضي نوفوروسيا فحسب، بل نطاقها أوسع ولا يزال لدينا الكثير لنفعله".وأضاف بوشيلين قائلا: "سنرى الشكل الذي ستصبح عليه البلاد في المستقبل وسنشارك بذلك".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوشلين يحث على تحرير جميع المدن الروسية
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشلين، إنه من الضروري تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها هذا الشعب، مشيرًا إلى أن هذه ليست أراضي نوفوروسيا فقط.
وكتب بوشلين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "مهمتنا هي تحرير جميع المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي خلال حقبة الإمبراطورية الروسية، والتي تطورت إلى الاتحاد السوفيتي وهذه ليست أراضي نوفوروسيا فحسب، بل نطاقها أوسع ولا يزال لدينا الكثير لنفعله".
وأضاف بوشيلين قائلا: "سنرى الشكل الذي ستصبح عليه البلاد في المستقبل وسنشارك بذلك".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.