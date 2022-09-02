https://sputnikarabic.ae/20220902/بوغدانوف-يستقبل-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-ويناقش-معه-تطوير-العلاقات-الثنائية-1067183348.html

بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات لدى روسيا ويناقش معه تطوير العلاقات الثنائية

بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات لدى روسيا ويناقش معه تطوير العلاقات الثنائية

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T12:12+0000

2022-09-02T12:12+0000

2022-09-02T12:12+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ميخائيل بوغدانوف

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإماراتية الودية، مع التركيز على بناء التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لموقع الخارجية الروسية.يذكر أن رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف قال، في وقت سابق، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف.

https://sputnikarabic.ae/20220818/بوغدانوف-يبحث-مع-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-عدة-ملفات-من-بينها-الوضع-في-اليمن-1066580215.html

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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم