https://sputnikarabic.ae/20220902/بوغدانوف-يستقبل-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-ويناقش-معه-تطوير-العلاقات-الثنائية-1067183348.html
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات لدى روسيا ويناقش معه تطوير العلاقات الثنائية
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات لدى روسيا ويناقش معه تطوير العلاقات الثنائية
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:12+0000
2022-09-02T12:12+0000
2022-09-02T12:12+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإماراتية الودية، مع التركيز على بناء التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لموقع الخارجية الروسية.يذكر أن رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف قال، في وقت سابق، إن الاهتمام بتطوير التعاون بين الإمارات وروسيا تضاعف عشرة أضعاف.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بوغدانوف-يبحث-مع-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-عدة-ملفات-من-بينها-الوضع-في-اليمن-1066580215.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات لدى روسيا ويناقش معه تطوير العلاقات الثنائية
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر.