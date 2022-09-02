https://sputnikarabic.ae/20220902/تحذير-من-طريقة-شهيرة-لتخزين-القهوة-1067207120.html
تحذير من طريقة شهيرة لتخزين القهوة
تحذير من طريقة شهيرة لتخزين القهوة
حذر تقرير صحي، من طريقة شهيرة لتخزين القهوة، قد تسبب الإصابة ببعض الأضرار الصحية للجسم. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:46+0000
2022-09-02T16:46+0000
2022-09-02T16:46+0000
الصحة
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وقال التقرير الذي نشره موقع "هيلث لاين"، إن القهوة تعتبر من المشروبات المنبهة المفيدة لصحة الإنسان، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إلا أن سوء تخزينها يجعلها تسبب الأضرار الكثيرة.وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص يقوموا بالاحتفاظ بالقهوة على منضدة المطبخ أو الخزانة، وهي عادة خاطئة منتشرة بشكل كبير.وأشار التقرير أن تلك الطريقة لتخزين القهوة يجعلها بيئة جاذبة للكائنات الدقيقة، كالبكتيريا والفطريات، وذلك لتعرضها للحرارة والضوء والرطوبة.وأوضح التقرير أن تناول القهوة التي تم حفظها بهذه الطريقة، يزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي، والذي يسبب العديد من الأعراض، أبرزها تقلصات المعدة، الغثيان، القيء، الإسهال، الحمى.ونصح التقرير بضرورة تخزين القهوة في علبة غير شفافة، ويجب أن تكون محكمة الغلق ووضعها في الثلاجة أو الفريزر، لأن درجة الحرارة المنخفضة تحافظ عليها من التلف وتساعد على إبقائها طازجة، كما يجب التأكد من أن العلبة جافة تماما من الماء قبل سكب القهوة بداخلها، لأن البلل يعجل من تعفنها.
https://sputnikarabic.ae/20220830/أسباب-تجعلك-ترغب-في-النوم-بعد-تناول-القهوة-1067064652.html
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الصحة
تحذير من طريقة شهيرة لتخزين القهوة
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حذر تقرير صحي، من طريقة شهيرة لتخزين القهوة، قد تسبب الإصابة ببعض الأضرار الصحية للجسم.
وقال التقرير الذي نشره موقع
"هيلث لاين"، إن القهوة تعتبر من المشروبات المنبهة المفيدة لصحة الإنسان، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إلا أن سوء تخزينها يجعلها تسبب الأضرار الكثيرة.
وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص يقوموا بالاحتفاظ بالقهوة على منضدة المطبخ أو الخزانة، وهي عادة خاطئة منتشرة بشكل كبير.
وأشار التقرير أن تلك الطريقة لتخزين القهوة يجعلها بيئة جاذبة للكائنات الدقيقة، كالبكتيريا والفطريات، وذلك لتعرضها للحرارة والضوء والرطوبة.
وأوضح التقرير أن تناول القهوة التي تم حفظها بهذه الطريقة، يزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي، والذي يسبب العديد من الأعراض، أبرزها تقلصات المعدة، الغثيان، القيء، الإسهال، الحمى.
ونصح التقرير بضرورة تخزين القهوة
في علبة غير شفافة، ويجب أن تكون محكمة الغلق ووضعها في الثلاجة أو الفريزر، لأن درجة الحرارة المنخفضة تحافظ عليها من التلف وتساعد على إبقائها طازجة، كما يجب التأكد من أن العلبة جافة تماما من الماء قبل سكب القهوة بداخلها، لأن البلل يعجل من تعفنها.