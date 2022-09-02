https://sputnikarabic.ae/20220902/تركيا-اعتقال-برلمانية-بتهمة-الانتماء-لتنظيم-إرهابي-1067209144.html
تركيا.. اعتقال برلمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي
تركيا.. اعتقال برلمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي
اعتقلت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، نائبة في البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، بعد اتهامها بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T17:59+0000
2022-09-02T17:59+0000
2022-09-02T17:59+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اعتقال النائبة عن ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد سمرا كوزال بعد رفع الحصانة عنها لـ "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضاف صويلو على حسابه في تويتر، الجمعة، أن "الاستخبارات وقوات الأمن ألقت القبض على كوزال وبحوزتها جواز سفر مزور".وقال إنه تم القبض على كوزال أثناء توجهها إلى ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية والبلغارية وكان برفقتها مهرب مهاجرين وشخص يروج لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.وفي مارس/آذار الماضي تم رفع الحصانة البرلمانية عن كوزال بتصويت في البرلمان بعد انتشار صورها في الصحافة مع عناصر في حزب العمال الكردستاني تم قتلهم لاحقا على يد قوات الأمن التركية.ويُصنف حزب الشعوب الديمقراطي كثالث أقوى حزب تركي، وهو محسوب على الأكراد ويعارض بقوة سياسية الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتهم الحزب حكومته بقمع نشاطاته، وفق إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا.. اعتقال برلمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي
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اعتقلت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، نائبة في البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، بعد اتهامها بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اعتقال النائبة عن ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد سمرا كوزال بعد رفع الحصانة عنها لـ "انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح"، حسب ما نقلت وكالة
الأناضول الرسمية.
وأضاف صويلو على حسابه في تويتر، الجمعة، أن "الاستخبارات وقوات الأمن ألقت القبض على كوزال وبحوزتها جواز سفر مزور".
وقال إنه تم القبض على كوزال أثناء توجهها إلى ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية والبلغارية وكان برفقتها مهرب مهاجرين وشخص يروج لحزب العمال الكردستاني
(بي كي كي) الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.
وفي مارس/آذار الماضي تم رفع الحصانة البرلمانية عن كوزال بتصويت في البرلمان بعد انتشار صورها في الصحافة مع عناصر في حزب العمال الكردستاني تم قتلهم لاحقا على يد قوات الأمن التركية.
ويُصنف حزب الشعوب الديمقراطي
كثالث أقوى حزب تركي، وهو محسوب على الأكراد ويعارض بقوة سياسية الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتهم الحزب حكومته بقمع نشاطاته، وفق إذاعة صوت ألمانيا
"دويتشه فيله".