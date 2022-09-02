https://sputnikarabic.ae/20220902/تقارير-ترامب-احتفظ-أثناء-منصبه-بوثائق-سرية-داخل-صندوق-لعدم-ثقته-في-طريقة-البنتاغون-للتخلص-منها-1067196454.html

تقارير: ترامب احتفظ أثناء منصبه بوثائق سرية داخل صندوق لعدم ثقته في طريقة البنتاغون للتخلص منها

تقارير: ترامب احتفظ أثناء منصبه بوثائق سرية داخل صندوق لعدم ثقته في طريقة البنتاغون للتخلص منها

ذكرت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان يحتفظ خلال فترة ‏وجوده في منصبه بصندوق من الورق المقوى بالقرب من مكتبه، وقام... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T14:30+0000

2022-09-02T14:30+0000

2022-09-02T14:30+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأفاد مسؤولون وموظفين سابقين في إدارة ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق لجأ إلى الصندوق لعدم ثقته بـ"أكياس الاحتراق"، وهي الوسيلة المحددة التي يستعملها البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية للتخلص من الوثائق شديدة السرية.ووفقا للمسؤولين السابقين الذين لم يتم تسميتهم، لم يعتقد ترامب أن المواد سيتم تدميرها، وبدلا من ذلك، لجأ إلى تمزيق المستندات - بما في ذلك تلك المكتوبة بخط يده وإلقائها في المرحاض.كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أيضا نقلا عن المسؤولين أن ترامب كان يضع كتبا موجزة غير مقروءة، بالإضافة إلى ملفات أخرى داخل الصندوق الذي بالقرب من مكتبه، ويأخذه معه على متن الطائرة الرئاسية عندما يسافر.وقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي السابق كان "يلاحظ من حين لآخر شيئا ما مثيرا للاهتمام ويطلب الاحتفاظ به، ولم ينجح الموظفون دائما في محاولاتهم لاسترداد شيء منه".ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حاليا فيما إذا كان دونالد ترامب قد انتهك 3 قوانين اتحادية، بما في ذلك قانون التجسس، من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية في مقر إقامته بمنتجع "مار إيه لاغو"، والذي تعرض للتفتيش الشهر الماضي.وصادر عملاء "إف بي آي" خلال مداهمة منزل ترامب 11 مجموعة من الوثائق السرية، وتم تمييز بعض الوثائق بأنها في غاية السرية وتتعلق بالأسلحة النووية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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