https://sputnikarabic.ae/20220902/تقرير-الاعتداء-على-نائبة-الرئيس-الأرجنتيني-يوصف-كـمحاولة-قتل-مشددة-1067214038.html
تقرير: الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني يوصف كـ"محاولة قتل مشددة"
تقرير: الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني يوصف كـ"محاولة قتل مشددة"
أفادت وسائل إعلام محلية أرجنتينية، اليوم الجمعة، أنه سيتم التحقيق في محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، باعتبارها محاولة قتل... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T21:33+0000
2022-09-02T21:33+0000
2022-09-02T21:33+0000
العالم
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بوينوس إيريس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "إنفوباي" أن وزارة العدل الأرجنتينية وصفت الهجوم على كيرشنر بأنه "محاولة قتل مشددة".هذا وسيتم التحقيق في هاتف المهاجم على كيرشنر قريبا.واعتقلت الشرطة الأرجنتينية، أمس الخميس، المواطن البرازيلي، فرناندو أندريه ساباج مونتيل (35 عاما)، لمحاولته اغتيال كيرشنر خارج منزلها.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد صوّب الجاني مسدسه نحو كيرشنر من مسافة قريبة خارج منزلها في العاصمة بوينس آيرس.وتم القبض على مونتيل على الفور بعد محاولة الاغتيال، والتي فشلت على ما يبدو بسبب تعطل في السلاح، إذ لم تنطلق الرصاصة رغم ضغطه على الزناد.وشغلت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر منصب نائب الرئيس منذ عام 2019، وبين عامي 2007 و2015 شغلت منصب رئيس الأرجنتين، حيث اتُهمت بسلسلة من قضايا الفساد.وتطالب المعارضة في الأرجنتين بإقالتها ويحتج النشطاء منذ عدة أيام خارج مقر إقامتها.وتنتظر دي كيرشنر هذه الأيام قرار المحكمة بشأن طلب المدعي الفيدرالي الحكم عليها بالسجن 12 عاما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير: الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني يوصف كـ"محاولة قتل مشددة"
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أفادت وسائل إعلام محلية أرجنتينية، اليوم الجمعة، أنه سيتم التحقيق في محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، باعتبارها محاولة قتل مشددة.
بوينوس إيريس - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "إنفوباي" أن وزارة العدل الأرجنتينية وصفت الهجوم على كيرشنر بأنه "محاولة قتل مشددة".
هذا وسيتم التحقيق في هاتف المهاجم على كيرشنر قريبا.
واعتقلت الشرطة الأرجنتينية، أمس الخميس، المواطن البرازيلي، فرناندو أندريه ساباج مونتيل (35 عاما)، لمحاولته اغتيال كيرشنر خارج منزلها
.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد صوّب الجاني مسدسه نحو كيرشنر من مسافة قريبة خارج منزلها في العاصمة بوينس آيرس.
وتم القبض على مونتيل على الفور بعد محاولة الاغتيال، والتي فشلت على ما يبدو بسبب تعطل في السلاح، إذ لم تنطلق الرصاصة رغم ضغطه على الزناد.
وشغلت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر منصب نائب الرئيس منذ عام 2019، وبين عامي 2007 و2015 شغلت منصب رئيس الأرجنتين، حيث اتُهمت بسلسلة من قضايا الفساد.
وتطالب المعارضة في الأرجنتين بإقالتها ويحتج النشطاء منذ عدة أيام خارج مقر إقامتها.
وتنتظر دي كيرشنر هذه الأيام قرار المحكمة بشأن طلب المدعي الفيدرالي الحكم عليها بالسجن 12 عاما.