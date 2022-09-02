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تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان
بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب أمريكا من أفغانستان، أعد فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف يوضح الخسائر والإصابات في حرب الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 20... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:56+0000
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, أخبار أفغانستان اليوم, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, أخبار أفغانستان اليوم, инфографика

تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان

15:56 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 02.09.2022)
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بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب أمريكا من أفغانستان، أعد فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف يوضح الخسائر والإصابات في حرب الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في هذا البلد.
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان - سبوتنيك عربي
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