https://sputnikarabic.ae/20220902/تكلفة-الحرب-الأمريكية-التي-استمرت-20-عامًا-في-أفغانستان-1067201416.html
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان
بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب أمريكا من أفغانستان، أعد فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف يوضح الخسائر والإصابات في حرب الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 20... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:56+0000
2022-09-02T15:56+0000
2022-09-02T16:05+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, أخبار أفغانستان اليوم, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, أخبار أفغانستان اليوم, инфографика
تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان
15:56 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب أمريكا من أفغانستان، أعد فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف يوضح الخسائر والإصابات في حرب الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في هذا البلد.