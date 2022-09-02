https://sputnikarabic.ae/20220902/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-بتاريخ-2-سبتمبر-2022-1067200761.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 2 سبتمبر 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 2 سبتمبر 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:23+0000
2022-09-02T15:23+0000
2022-09-02T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063226131_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ca991e687cd4fe63e66f18956d8d43c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063226131_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2f1d6d9df683d7ef9b235248e133670f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 2 سبتمبر 2022
تابعنا عبر
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.