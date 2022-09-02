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https://sputnikarabic.ae/20220902/خلفية-حمراء-نارية-خلف-بايدن-أثناء-خطابه-الأخير-تشعل-مواقع-التواصل-ما-دلالتها؟-1067178583.html
خلفية حمراء نارية خلف بايدن أثناء خطابه الأخير تشعل مواقع التواصل.. ما دلالتها؟
خلفية حمراء نارية خلف بايدن أثناء خطابه الأخير تشعل مواقع التواصل.. ما دلالتها؟
أثارت الخلفية التي ظهرت وراء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الخطاب الذي أدلى به يوم الجمعة، تفاعلا واسعا وتساؤلات عن مغزاها. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:18+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وألقى بايدن خطابا وصف فيه سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، متعهدا بعدم الصمت تجاه ما يفعلونه.وقال بايدن، إن سلفه دونالد ترامب وأقرب حلفائه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء"، وأضاف بايدن أنهم يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".وقال الرئيس الأمريكي إن أنصار ترامب يعتبرون الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول العام الماضي وطنيين وليسوا متمردين.واعتبر بعض المغردين أن الخطاب "مختلف وحمل روح القتال والمواجهة"، وإن الخلفية تذكر "بشعار الحزب الشيوعي (الصيني)"، ومنهم من قال ساخرا: "مشهد غريب يظهر فيه بايدن وخلفية شيطانية حمراء، أم هو الحزن بسبب قرب الأربعينية"، في إشارة إلى الألوان التي تظهر خلال أربعينية الحسين عند المسلمين الشيعة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

خلفية حمراء نارية خلف بايدن أثناء خطابه الأخير تشعل مواقع التواصل.. ما دلالتها؟

10:18 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / POOL
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أثارت الخلفية التي ظهرت وراء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الخطاب الذي أدلى به يوم الجمعة، تفاعلا واسعا وتساؤلات عن مغزاها.
وألقى بايدن خطابا وصف فيه سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، متعهدا بعدم الصمت تجاه ما يفعلونه.

وأثار اللون الأحمر في الخطاب تساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل، في حين علّق الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، بتغريدة، قال فيها: "أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين".

وقال بايدن، إن سلفه دونالد ترامب وأقرب حلفائه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء"، وأضاف بايدن أنهم يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".
وقال إنه لا يدين كل الأمريكيين البالغ عددهم 74 مليونًا الذين صوتوا لترامب قبل عامين. مؤكدا: "ليس كل جمهوري، ولا حتى غالبية الجمهوريين، جمهوريون من ماغا"، لافتا إلى أنه "ما من شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب وجمهوريو ماغا، وهذا يمثل تهديدًا لهذا البلد".
وقال الرئيس الأمريكي إن أنصار ترامب يعتبرون الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول العام الماضي وطنيين وليسوا متمردين.
وتابع: "لقد قلنا لأنفسنا لفترة طويلة إن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنها الآن ليست كذلك، علينا أن ندافع عنها، ونحميها".
واعتبر بعض المغردين أن الخطاب "مختلف وحمل روح القتال والمواجهة"، وإن الخلفية تذكر "بشعار الحزب الشيوعي (الصيني)"، ومنهم من قال ساخرا: "مشهد غريب يظهر فيه بايدن وخلفية شيطانية حمراء، أم هو الحزن بسبب قرب الأربعينية"، في إشارة إلى الألوان التي تظهر خلال أربعينية الحسين عند المسلمين الشيعة.
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