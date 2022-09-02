خلفية حمراء نارية خلف بايدن أثناء خطابه الأخير تشعل مواقع التواصل.. ما دلالتها؟
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
© AFP 2022 / POOL
أثارت الخلفية التي ظهرت وراء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الخطاب الذي أدلى به يوم الجمعة، تفاعلا واسعا وتساؤلات عن مغزاها.
وألقى بايدن خطابا وصف فيه سلفه السابق دونالد ترامب ومؤيديه بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، متعهدا بعدم الصمت تجاه ما يفعلونه.
وأثار اللون الأحمر في الخطاب تساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل، في حين علّق الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، بتغريدة، قال فيها: "أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين".
خطاب مختلف وحمل روح القتال والمواجهة، حذر فيه بايدن من التمرد على الديمقراطية خلال انتخابات الكونغرس النصفية ومن العنف السياسي في أمريكا و دعا الأمريكيين للوحدة في مواجهة ما قال إنه تطرف يقوده ترمب وقال لسنا عاجزين عن مواجهة هذه التهديدات ولن نقف متفرجين. pic.twitter.com/yGaMkqisX6— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) September 2, 2022
وقال بايدن، إن سلفه دونالد ترامب وأقرب حلفائه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء"، وأضاف بايدن أنهم يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".
وقال إنه لا يدين كل الأمريكيين البالغ عددهم 74 مليونًا الذين صوتوا لترامب قبل عامين. مؤكدا: "ليس كل جمهوري، ولا حتى غالبية الجمهوريين، جمهوريون من ماغا"، لافتا إلى أنه "ما من شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب وجمهوريو ماغا، وهذا يمثل تهديدًا لهذا البلد".
اسمعوا الصراخ في الخلفية أحدهم يشتم بايدن خلال خطبته التحريضية بالخلفية الحمراء بألوان الشيطان والمشبوهة التي قسم فيها الشعب الأمريكي الى قسمين pic.twitter.com/qmodE6YGDg— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) September 2, 2022
وقال الرئيس الأمريكي إن أنصار ترامب يعتبرون الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول العام الماضي وطنيين وليسوا متمردين.
وتابع: "لقد قلنا لأنفسنا لفترة طويلة إن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنها الآن ليست كذلك، علينا أن ندافع عنها، ونحميها".
واعتبر بعض المغردين أن الخطاب "مختلف وحمل روح القتال والمواجهة"، وإن الخلفية تذكر "بشعار الحزب الشيوعي (الصيني)"، ومنهم من قال ساخرا: "مشهد غريب يظهر فيه بايدن وخلفية شيطانية حمراء، أم هو الحزن بسبب قرب الأربعينية"، في إشارة إلى الألوان التي تظهر خلال أربعينية الحسين عند المسلمين الشيعة.