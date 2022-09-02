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https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-كولومبيا-يقرر-توزيع-ممتلكات-عصابات-المخدرات-على-ضحايا-العنف-1067205150.html
رئيس كولومبيا يقرر توزيع ممتلكات عصابات المخدرات على ضحايا العنف
رئيس كولومبيا يقرر توزيع ممتلكات عصابات المخدرات على ضحايا العنف
قال الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، إنه سيتبرع بما قيمته 5 مليارات دولار من ممتلكات عصابات تهريب المخدرات، إلى منظمات تدافع عن ضحايا العنف في بلاده. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:12+0000
2022-09-02T16:12+0000
العالم
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ويقول بيترو إنه يريد نقل ملكية هذه الممتلكات مباشرة إلى المؤسسات الخيرية في المناطق الريفية والحضرية، على أن يتم استخدام الأموال المصادرة لخلق وظائف جديدة للآلاف من المتضررين من ستة عقود من الصراع بين القوات المسلحة الكولومبية والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية وعصابات المخدرات.وفاز الرئيس وهو عضو سابق في جماعة حرب العصابات "إم 19" التي تحولت لاحقا لحزب سياسي، بالانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الفائت، بعد تغلبه على الأحزاب المحافظة التي فشلت في التواصل مع الناخبين المحبطين من تزايد الفقر والعنف.ودعا بيترو العالم إلى تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.وفي حديثه في حفل تنصيبه، أعلن أول زعيم يساري في البلاد أن "الحرب على المخدرات" فشلت.ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الحرب الأهلية الكولومبية التي استمرت عقودا، وغذتها تجارة المخدرات جزئيا.في كولومبيا، التي تنتج وفقا للتقديرات أكثر من نصف الكوكايين في العالم، تشارك الجماعات الإجرامية والميليشيات المحلية بشكل كبير في إنتاج المخدرات ونقلها إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220808/أكبر-عصابة-مخدرات-في-كولومبيا-تعلن-وقف-أعمالها-العدائية-1066136200.html
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العالم
العالم

رئيس كولومبيا يقرر توزيع ممتلكات عصابات المخدرات على ضحايا العنف

16:12 GMT 02.09.2022
© Photo / youtube//KHOU 11
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قال الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، إنه سيتبرع بما قيمته 5 مليارات دولار من ممتلكات عصابات تهريب المخدرات، إلى منظمات تدافع عن ضحايا العنف في بلاده.
ويقول بيترو إنه يريد نقل ملكية هذه الممتلكات مباشرة إلى المؤسسات الخيرية في المناطق الريفية والحضرية، على أن يتم استخدام الأموال المصادرة لخلق وظائف جديدة للآلاف من المتضررين من ستة عقود من الصراع بين القوات المسلحة الكولومبية والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية وعصابات المخدرات.

ومن بين الممتلكات المصادرة، التي تحتفظ بها بالدولة الكولومبية، منازل الفاخرة ومركبات وأثاث باهظ الثمن.

متظاهرون يختبئون خلف فراش أثناء الاشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، التي اندلعت خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في فاتاتيفا، كولومبيا، في 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
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8 أغسطس, 01:25 GMT
وفاز الرئيس وهو عضو سابق في جماعة حرب العصابات "إم 19" التي تحولت لاحقا لحزب سياسي، بالانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الفائت، بعد تغلبه على الأحزاب المحافظة التي فشلت في التواصل مع الناخبين المحبطين من تزايد الفقر والعنف.
ودعا بيترو العالم إلى تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وفي حديثه في حفل تنصيبه، أعلن أول زعيم يساري في البلاد أن "الحرب على المخدرات" فشلت.
ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الحرب الأهلية الكولومبية التي استمرت عقودا، وغذتها تجارة المخدرات جزئيا.
في كولومبيا، التي تنتج وفقا للتقديرات أكثر من نصف الكوكايين في العالم، تشارك الجماعات الإجرامية والميليشيات المحلية بشكل كبير في إنتاج المخدرات ونقلها إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.
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