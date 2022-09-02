https://sputnikarabic.ae/20220902/رفض-لتسعير-النفط-الروسي-على-المزاج-الأمريكي-1067191118.html
رفض لتسعير النفط الروسي على المزاج الأمريكي
رفض لتسعير النفط الروسي على المزاج الأمريكي
نناقش في هذه الحلقة: بريطانيا تدعو لوضع سقف لسعر النفط الروسي و"أوبك" ترفض؛ خطة لدمج "مير" الروسية و"شتاب" الإيرانية والانتقال لنظام جديد بديل "سويفت" بين... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:01+0000
2022-09-02T14:01+0000
2022-09-02T14:01+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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رفض لتسعير النفط الروسي على المزاج الأمريكي
رفض لتسعير النفط الروسي على المزاج الأمريكي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن دول مجموعة "أوبك+" وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط الروسي، معتبرا أن الفكرة "سخيفة"، وأنها خطوة ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل. وأن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم هذه المبادرة.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير موقع "نادي الأعمال"، غيفارا سليمان لـ" قوانين الاقتصاد":روسيا ودول الشرق الأوسط نحو تبادلات بعيدا عن SWIFTكشف ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية أن موسكو تعمل بنشاط مع دول الشرق الأوسط على الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واستخدام أنظمة SWIFT البديلة لنقل المعلومات المالية.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، شادي أحمد، لـ"قوانين الاقتصاد":الانسداد السياسي في العراق يطال الاقتصاديشهد العراق اضطرابات سياسية انتقلت إلى مظاهرات في الميدان، ما أثار مخاوف من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق حقول النفط وتعطل الإنتاج، فما تأثير ذلك على القطاع النفطي في العراق وعلى الأسواق العالمية أيضا؟عن هذا السؤال أجاب الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، نبيل المرسومي، بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
رفض لتسعير النفط الروسي على المزاج الأمريكي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بريطانيا تدعو لوضع سقف لسعر النفط الروسي و"أوبك" ترفض؛ خطة لدمج "مير" الروسية و"شتاب" الإيرانية والانتقال لنظام جديد بديل "سويفت" بين روسيا والشرق الأوسط؛ ما مصير النفط العراقي في حال استمرار التوتر السياسي؟
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن دول مجموعة "أوبك+" وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط الروسي، معتبرا أن الفكرة "سخيفة"، وأنها خطوة ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل. وأن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم هذه المبادرة.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير موقع "نادي الأعمال"، غيفارا سليمان لـ" قوانين الاقتصاد":
" بعض الجهات المطيعة للغرب بمجموعة "بريكس" خضعت للولايات المتحدة التي تحاول ابتزاز روسيا بهذه الطريقة التي لن تكون مجدية، بل ستفشل خاصة بعد رفض الصين والهند و"أوبك+"، وهكذا مقترح سيسبب أزمة وعدم استقرار بأسواق النفط العالمية".
روسيا ودول الشرق الأوسط نحو تبادلات بعيدا عن SWIFT
كشف ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية أن موسكو تعمل بنشاط مع دول الشرق الأوسط على الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واستخدام أنظمة SWIFT البديلة لنقل المعلومات المالية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، شادي أحمد، لـ"قوانين الاقتصاد":
"هذا الموضوع صعب جدا من الناحية العملية، لأن "سويفت" ما زال يتحكم بالتعاملات البنكية بالعالم، لكن النظام الجديد سيكون منافسا، بقدر ما تتمتع به اقتصادات هذه الدول من ديناميكية متطورة، وحجم اقتصاداتها".
الانسداد السياسي في العراق يطال الاقتصاد
يشهد العراق اضطرابات سياسية انتقلت إلى مظاهرات في الميدان، ما أثار مخاوف من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق حقول النفط وتعطل الإنتاج، فما تأثير ذلك على القطاع النفطي في العراق وعلى الأسواق العالمية أيضا؟
عن هذا السؤال أجاب الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، نبيل المرسومي، بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":
"النزاع السياسي والمسلح ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي، لا سيما وأن العراق ليس لديه موازنة لهذا العام، كما أثر على الاستثمارات الأجنبية، وفئة رجال الأعمال ممن لديهم مشروعات في العراق، لكنه حتى الآن لم يؤثر على إنتاج أو تصدير النفط بسبب بعد الحقول عن أماكن الاحتجاجات".
التفاصيل في الملف الصوتي...