https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تطلب-من-غوتيريش-تأكيد-إصدار-التأشيرات-الأمريكية-للوفد-الروسي-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067214722.html
روسيا تطلب من غوتيريش تأكيد إصدار التأشيرات الأمريكية للوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا تطلب من غوتيريش تأكيد إصدار التأشيرات الأمريكية للوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
طلب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T23:12+0000
2022-09-02T23:12+0000
2022-09-02T23:12+0000
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك"، الجمعة: "في هذا الصدد، نطلب منك مرة أخرى التأكيد لسلطات الولايات المتحدة على أنه يجب عليها إصدار التأشيرات المطلوبة على الفور لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين، بمن فيهم الصحفيون الروس الذين سيبقون في نيويورك للتغطية الإعلامية لزيارة وزير خارجيتنا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تطلب من غوتيريش تأكيد إصدار التأشيرات الأمريكية للوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
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طلب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين من المقرر أن يشاركوا في أسبوع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في وقت لاحق من سبتمبر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وجاء في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك"، الجمعة: "في هذا الصدد، نطلب منك مرة أخرى التأكيد لسلطات الولايات المتحدة على أنه يجب عليها إصدار التأشيرات المطلوبة على الفور لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين، بمن فيهم الصحفيون الروس الذين سيبقون في نيويورك للتغطية الإعلامية لزيارة وزير خارجيتنا".