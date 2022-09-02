https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تعمل-بنشاط-مع-الشرق-الأوسط-للانتقال-إلى-استخدام-بدائل-سويفت-1067169165.html

روسيا تعمل بنشاط مع الشرق الأوسط للانتقال إلى استخدام بدائل "سويفت"

روسيا تعمل بنشاط مع الشرق الأوسط للانتقال إلى استخدام بدائل "سويفت"

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل مع دول الشرق الأوسط بنشاط على الانتقال إلى... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T06:38+0000

2022-09-02T06:38+0000

2022-09-02T06:38+0000

روسيا

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وأشار كينشاك إلى أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية "تؤثر إلى حد ما على تعاوننا مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط".وقال كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "كل هذا يحقق مهمة التكييف السريع لتعاوننا الاقتصادي مع العالم العربي مع الواقع الاقتصادي المتغير، بما في ذلك من خلال الانتقال إلى التسويات المالية المتبادلة بالعملات الوطنية أو عملات العالم الغربي البديلة. إن العمل النشط مع شركائنا في الشرق الأوسط في هذا الاتجاه جار بالفعل، وبالطبع سيستمر، في استخدام نظام جديد لنقل المعلومات المالية يعتمد على النظير الروسي الموجود بالفعل لـ "سويفت".وأكد كينشاك أن بلاده تناقش مع دول الشرق الأوسط استخدام بطاقات "مير" على أراضيها، مشيرا إلى أنه من خلال الإدارات الروسية ذات الصلة، تتم مناقشة مسألة استخدام بطاقات "مير" المحلية في الإمارات وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.وقال كينشاك بهذا الصدد: "ننطلق من حقيقة أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة سيساعد في الحفاظ على التبادل التجاري والسياحي النشط في الظروف التي كانت فيها بنوكنا ومواطنونا منفصلين من جانب واحد عن أنظمة الدفع الدولية الرائدة وانتهكوا الحق في الدفع غير النقدي مقابل البضائع المشتراة من خارج روسيا الاتحادية. السلع والخدمات".يشار إلى أنه يمكن استخدام بطاقات "مير" حاليا في تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

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