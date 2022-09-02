https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-لن-تفرض-على-دول-الشرق-الأوسط-الاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1067167684.html
روسيا لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
روسيا لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، بأن موسكو لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T04:53+0000
2022-09-02T04:53+0000
2022-09-02T05:42+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كينشاك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لإمكانية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من قبل دول أخرى (دول الشرق الأوسط)...هذا قرار سيادي لأي دولة مستقلة".وأضاف: "بطبيعة الحال، لا يمكننا إلا أن نرحب بهذه الخطوات. على عكس شركائنا الغربيين، نحن لن نفرضها على أحد".ونوه إلى أن سوريا اعترفت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي رسمياً باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
04:53 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 05:42 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، بأن موسكو لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيادي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كينشاك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لإمكانية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من قبل دول أخرى (دول الشرق الأوسط)...هذا قرار سيادي لأي دولة مستقلة".
وأضاف: "بطبيعة الحال، لا يمكننا إلا أن نرحب بهذه الخطوات. على عكس شركائنا الغربيين، نحن لن نفرضها على أحد".
ونوه إلى أن سوريا اعترفت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي رسمياً باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الشعبيتين.
وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.