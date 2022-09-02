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زيلينسكي يوقف عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية
زيلينسكي يوقف عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية
ألغى فلاديمير زيلينسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية لحل الوضع في شرق أوكرانيا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T01:16+0000
2022-09-02T01:16+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك وفق مرسوم نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني.يذكر أن مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا والمعروفة أيضًا باسم مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية السلمية للوضع في شرق أوكرانيا شكلت في صيف عام 2014.وبفضل عمل مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).وفي سبتمبر 2014 وفبراير 2015، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الاتفاق على خطة لتسوية سلمية ووقف إطلاق النار في دونباس ما يسمى باتفاقات "مينسك".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يوقف عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية

01:16 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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ألغى فلاديمير زيلينسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية لحل الوضع في شرق أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك وفق مرسوم نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني.
يذكر أن مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا والمعروفة أيضًا باسم مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية السلمية للوضع في شرق أوكرانيا شكلت في صيف عام 2014.
وبفضل عمل مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).
وفي سبتمبر 2014 وفبراير 2015، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الاتفاق على خطة لتسوية سلمية ووقف إطلاق النار في دونباس ما يسمى باتفاقات "مينسك".
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