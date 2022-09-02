https://sputnikarabic.ae/20220902/سفير-قطر-في-السودان-يزور-المناطق-المنكوبة-جراء-الفيضانات-1067210288.html
سفير قطر في السودان يزور المناطق المنكوبة جراء الفيضانات
سفير قطر في السودان يزور المناطق المنكوبة جراء الفيضانات
واصل سفير قطر في السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي اليوم الجمعة، زيارته لمناطق المحموداب وهمشكوريب الجديدة بولاية كسلا، للوقوف على حجم الأضرار جراء فيضان... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T18:46+0000
2022-09-02T18:46+0000
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أخبار السودان اليوم
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وبحث الكبيسي في اليوم الثاني لزيارته الميدانية المتواصلة للولاية مع الجهات ذات العلاقة، حجم الأضرار وطرق المعالجة والتدخل المطلوب لدعم المتضررين، بحسب صحيفة "الانتباهة".وأكد السفير القطري حرصه على تفقد المناطق المنكوبة بشكل شخص وباستخدام كل الوسائل المتاحة يأتي، حيث يهدف إلى إجراء مسح ميداني لإيصال حاجة المتضررين إلى المسؤولين في بلاده.أشرف السفير بالأمس على توزيع قافلة المساعدات القطرية بمناطق ريفي أروما وشمال الدلتا. رافق الكبيسي في جولاته الميدانية الأمين العام لحكومة ولاية كسلا عادل علوب، وفرق قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.ذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان الخميس، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مصرع 104 أشخاص وإصابة 96 آخرين وتدمير كلي لـ32798 منزلا وانهيار جزئي لـ44836 منزلا".جمعية الهلال الأحمر الإماراتية دشنت أيضا 3 معسكرات إيواء جديدة في ولاية نهر النيل السودانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات، بالإضافة إلى الوقوف على عملية الإجلاء والتسكين بحسب أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم المواد الغذائية للأسر المنكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/باكستان-خسائر-كارثة-الفيضانات-ستتجاوز-10-مليارات-دولار-1067201782.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
سفير قطر في السودان يزور المناطق المنكوبة جراء الفيضانات
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واصل سفير قطر في السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي اليوم الجمعة، زيارته لمناطق المحموداب وهمشكوريب الجديدة بولاية كسلا، للوقوف على حجم الأضرار جراء فيضان القاش.
وبحث الكبيسي في اليوم الثاني لزيارته الميدانية المتواصلة للولاية مع الجهات ذات العلاقة، حجم الأضرار وطرق المعالجة والتدخل المطلوب لدعم المتضررين، بحسب صحيفة
"الانتباهة".
وأكد السفير القطري حرصه على تفقد المناطق المنكوبة بشكل شخص وباستخدام كل الوسائل المتاحة يأتي، حيث يهدف إلى إجراء مسح ميداني لإيصال حاجة المتضررين إلى المسؤولين في بلاده.
أشرف السفير بالأمس على توزيع قافلة المساعدات القطرية بمناطق ريفي أروما وشمال الدلتا. رافق الكبيسي في جولاته الميدانية الأمين العام لحكومة ولاية كسلا عادل علوب، وفرق قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.
ذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان الخميس، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مصرع 104 أشخاص
وإصابة 96 آخرين وتدمير كلي لـ32798 منزلا وانهيار جزئي لـ44836 منزلا".
جمعية الهلال الأحمر الإماراتية دشنت أيضا 3 معسكرات إيواء
جديدة في ولاية نهر النيل السودانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات، بالإضافة إلى الوقوف على عملية الإجلاء والتسكين بحسب أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم المواد الغذائية للأسر المنكوبة.