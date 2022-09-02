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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/سلطات-زابوروجيه-بقاء-8-أعضاء-من-البعثة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-المحطة-والقصف-الأوكراني-يتواصل-1067171728.html
سلطات زابوروجيه: بقاء 8 أعضاء من البعثة الدولية للطاقة الذرية في المحطة والقصف الأوكراني يتواصل
سلطات زابوروجيه: بقاء 8 أعضاء من البعثة الدولية للطاقة الذرية في المحطة والقصف الأوكراني يتواصل
أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الجمعة، أن أعضاء من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون عملهم فى محطة الطاقة النووية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:51+0000
2022-09-02T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، إن ثمانية من المتخصصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون العمل في محطة الطاقة النووية اليوم الجمعة. آملا في الوقت ذاته إجراء تحقيق موضوعي في جميع الأحداث. وأشار فولغا إلى أن مدينة انيرغودار تعرضت لقصف مدفعي أوكراني بعد مغادرة البعثة لمحطة الطاقة النووية، مؤكدا سقوط ثلاث قذائف مدفعية في المدينة دون حصول خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على الماديات.وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم لضمان سلامة أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت محطة زابوروجيه النووية اليوم الخميس، تعليقًا على محاولة مخربين أوكرانيين مهاجمة المحطة.وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية واستجابة لطلب التعليق على إعلان وزارة الدفاع الروسية المتعلقة بالاستفزازات الأوكرانية، إن صمت الأمين العام للأمم المتحدة حيال استفزازات كييف في محطة زابوروجيه يثير الشكوك، "نحن سعداء لأن روسيا الاتحادية قامت بما يلزم لضمان سلامة مفتشينا".وتابع المتحدث: "وكما هو الحال مع أي بعثة للأمم المتحدة فإن ضمان سلامة أعضائها هي مسؤولية الطرف المسيطر على المنطقة التي تتواجد بها".
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سلطات زابوروجيه: بقاء 8 أعضاء من البعثة الدولية للطاقة الذرية في المحطة والقصف الأوكراني يتواصل

07:51 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الجمعة، أن أعضاء من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون عملهم فى محطة الطاقة النووية.
وقال رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، إن ثمانية من المتخصصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون العمل في محطة الطاقة النووية اليوم الجمعة. آملا في الوقت ذاته إجراء تحقيق موضوعي في جميع الأحداث.
وأشار فولغا إلى أن مدينة انيرغودار تعرضت لقصف مدفعي أوكراني بعد مغادرة البعثة لمحطة الطاقة النووية، مؤكدا سقوط ثلاث قذائف مدفعية في المدينة دون حصول خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على الماديات.
وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم لضمان سلامة أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت محطة زابوروجيه النووية اليوم الخميس، تعليقًا على محاولة مخربين أوكرانيين مهاجمة المحطة.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية واستجابة لطلب التعليق على إعلان وزارة الدفاع الروسية المتعلقة بالاستفزازات الأوكرانية، إن صمت الأمين العام للأمم المتحدة حيال استفزازات كييف في محطة زابوروجيه يثير الشكوك، "نحن سعداء لأن روسيا الاتحادية قامت بما يلزم لضمان سلامة مفتشينا".
وتابع المتحدث: "وكما هو الحال مع أي بعثة للأمم المتحدة فإن ضمان سلامة أعضائها هي مسؤولية الطرف المسيطر على المنطقة التي تتواجد بها".
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