https://sputnikarabic.ae/20220902/شولتز-أنا-على-اتصال-وثيق-ببوتين-1067169270.html
شولتز: أنا على اتصال وثيق ببوتين
شولتز: أنا على اتصال وثيق ببوتين
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز رغبته في مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:40+0000
2022-09-02T06:40+0000
2022-09-02T06:44+0000
العالم
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وصرح شولتز أنه على اتصال وثيق بالرئيس الروسي ولا ينوي وقف التعامل (مع بوتين).وقال شولتز مخاطبا سكان مدينة إيسن عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت":"كان لي لقاء مع الرئيس الروسي في موسكو. واتصلت به من خلال الهاتف مرارا. وأقول صراحة إني سأواصل هذا".وعن سد احتياجات ألمانيا من الطاقة قال شولتز: "أرى أنه لا يجب أن ننغص حياتنا بالتخلي عن استيراد الغاز من روسيا"، مشيرا إلى أن كميات قليلة من الغاز الروسي تصل إلى ألمانيا حاليًا.وكان شولتز قد أشار في وقت سابق إلى أهمية الحوار مع الرئيس الروسي، وكشف في الوقت نفسه أنه لا يرى إمكانية تطبيع العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور.
https://sputnikarabic.ae/20220822/شولتز-يزور-كندا-على-أمل-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1066708925.html
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العالم
شولتز: أنا على اتصال وثيق ببوتين
06:40 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 06:44 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز رغبته في مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح شولتز أنه على اتصال وثيق بالرئيس الروسي ولا ينوي وقف التعامل (مع بوتين).
وقال
شولتز مخاطبا سكان مدينة إيسن عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت":
"كان لي لقاء مع الرئيس الروسي في موسكو. واتصلت به من خلال الهاتف مرارا. وأقول صراحة إني سأواصل هذا".
وعن سد احتياجات ألمانيا من الطاقة قال شولتز: "أرى أنه لا يجب أن ننغص حياتنا بالتخلي عن استيراد الغاز من روسيا"، مشيرا إلى أن كميات قليلة من الغاز الروسي تصل إلى ألمانيا حاليًا.
وكان شولتز قد أشار في وقت سابق إلى أهمية الحوار مع الرئيس الروسي، وكشف في الوقت نفسه أنه لا يرى إمكانية تطبيع العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور.