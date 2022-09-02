https://sputnikarabic.ae/20220902/شويغو-هدف-كييف-من-هجومها-الجنوبي-المضاد-هو-إيهام-الغرب-بقدرتها-على-مقاومة-روسيا--1067174541.html

شويغو: هدف كييف من هجومها الجنوبي المضاد هو إيهام الغرب بقدرتها على مقاومة روسيا

شويغو: هدف كييف من هجومها الجنوبي المضاد هو إيهام الغرب بقدرتها على مقاومة روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن هجوم كييف المضاد الجنوبي هدفه هو خلق وهم للغرب في قدرة كييف على مقاومة روسيا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T09:25+0000

2022-09-02T09:25+0000

2022-09-02T09:31+0000

روسيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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موسكو - سبوتنيك. وأشار شويغو خلال اجتماع عبر الهاتف مع الإدارة العسكرية، إلى أن محاولة هجوم القوات الأوكرانية في نيكولاييف-كريفوي روج واتجاهات أخرى مستمرة، ويتكبد العدو خسائر كبيرة.وقال شويغو : "أؤكد أن هذا الإجراء تم التخطيط له من قبل مكتب (فلاديمير) زيلينسكي بهدف وحيد، وهو خلق وهم بين القيمين الغربيين بقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم".وأكد شويغو أن مهمة روسيا هي ضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه، وأنه يتوقع عرض نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجتمع الدولي.ووفقًا لشويغو، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعمدوا السكوت بشأن الوضع حول المحطة، وبالتالي تشجيع الإجراءات المتهورة لأوكرانيا. وفي المقابل، تبذل روسيا قصارى جهدها لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال شويغو: "نتوقع أن يتم إبلاغ المجتمع الدولي بالنتائج الموضوعية لأنشطة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال شويغو خلال اجتماع عبر الهاتف مع الإدارة العسكرية: "من خلال ضرب منشآت محطة الطاقة النووية، تخلق كييف تهديدًا حقيقيًا بحدوث كارثة نووية في أوروبا. ووفقًا للقانون الدولي، هذا ليس سوى إرهاب نووي".وأضاف أنه على الرغم من وصول المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الاستفزازات مستمرة. فبالأمس أطلقت القوات الأوكرانية النار ليس فقط على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولكن أيضًا على مسار حركة أعضاء البعثة.كما أحبطت روسيا محاولة للاستيلاء على محطة الطاقة، ودمرت مجموعتين من مجموعات التخريب الأوكرانية وزوارق ذاتية الدفع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.وكان غروسي والوفد المرافق له قد وصلوا إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في وقت سابق أمس الخميس. وقام رئيس وفد شركة "روس آتوم" والعاملين بالمحطة بمرافقة الوفد خلال جولته بالمحطة، حيث شاهدوا المناطق المتضررة من القصف الأوكراني.وأكدت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان أنه "على الرغم من محاولة كييف عرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال البعثة وضمان السلامة الكاملة لهم".

https://sputnikarabic.ae/20220901/العمليات-التي-شنتها-كييف-يوم-وصول-بعثة-وكالة-الطاقة-الذرية-لا-تترك-شكوكا-حول-الإعداد-لاستفزازات-1067152148.html

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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, محطة زابوروجيه للطاقة النووية