https://sputnikarabic.ae/20220902/شويغو-يكشف-عن-نتائج-آرميا-2022-الأخيرة-1067179598.html
شويغو يكشف عن نتائج "آرميا 2022" الأخيرة
شويغو يكشف عن نتائج "آرميا 2022" الأخيرة
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن أبرز نتائج ألعاب "آرميا 2022"، مشيرا إلى أن الحدث شمل ثلاث قارات وشارك فيه أكثر من 5 آلاف عسكري وسجلت خلاله أرقام... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:24+0000
2022-09-02T10:24+0000
2022-09-02T10:24+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات شويغو خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر الختامي للألعاب قال فيها: إن الألعاب أثبتت قيمتها وفعاليتها في تحسين التدريب القتالي وباتت منصة شائعة لتبادل الخبرات بين جيوش العالم.ولفت شويغو إلى أنه في هذا العام شارك 270 فريقا من 34 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف وحدة من المعدات المدرعة والسيارات والطائرات والسفن، لافتا إلى تسجيل 20 رقماً قياسياً عالمياً خلال هذه الألعاب العسكرية الدولية.ونوه شويغو بنتائج المنتخب الروسي الذي حصل على كأس البطولة للمرة الثامنة على التوالي، مشيرا إلى نتائج جيدة حصلت عليها القوات المسلحة لأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان والصين.كما شكر منظمي الملتقى والألعاب على المستوى العالي من الإعداد لهذه الألعاب، مؤكدا أن مؤتمر موسكو الأمني أثبت عدم جدوى محاولات الغرب عزل روسيا.وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الروسي شويغو عن زيادة ميزانية التعاون العسكري التقني الروسي بنحو 600 مليون دولار، وذلك من خلال إبرام عشرات العقود الحكومية مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو يكشف عن نتائج "آرميا 2022" الأخيرة
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كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن أبرز نتائج ألعاب "آرميا 2022"، مشيرا إلى أن الحدث شمل ثلاث قارات وشارك فيه أكثر من 5 آلاف عسكري وسجلت خلاله أرقام قياسية عدة.
وجاءت تصريحات شويغو خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر الختامي للألعاب قال فيها: إن الألعاب أثبتت قيمتها وفعاليتها في تحسين التدريب القتالي وباتت منصة شائعة لتبادل الخبرات بين جيوش العالم.
ولفت شويغو إلى أنه في هذا العام شارك 270 فريقا من 34 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف وحدة من المعدات المدرعة والسيارات والطائرات والسفن، لافتا إلى تسجيل 20 رقماً قياسياً عالمياً خلال هذه الألعاب العسكرية الدولية.
ونوه شويغو بنتائج المنتخب الروسي الذي حصل على كأس البطولة للمرة الثامنة
على التوالي، مشيرا إلى نتائج جيدة حصلت عليها القوات المسلحة لأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان والصين.
كما شكر منظمي الملتقى والألعاب على المستوى العالي من الإعداد لهذه الألعاب، مؤكدا أن مؤتمر موسكو الأمني أثبت عدم جدوى محاولات الغرب عزل روسيا.
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الروسي شويغو عن زيادة ميزانية التعاون العسكري التقني الروسي بنحو 600 مليون دولار، وذلك من خلال إبرام عشرات العقود الحكومية مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.