https://sputnikarabic.ae/20220902/صحيفة-الكويت-تقيل-مجالس-إدارات-مؤسسات-حكومية-لبداية-حقبة-جديدة-1067206437.html
صحيفة: الكويت تقيل مجالس إدارات مؤسسات حكومية "لبداية حقبة جديدة"
صحيفة: الكويت تقيل مجالس إدارات مؤسسات حكومية "لبداية حقبة جديدة"
نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لم تسمّها، أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارا بإقالة مجالس إدارات وهيئات حكومية "لبداية حقبة جديدة". 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:31+0000
2022-09-02T16:31+0000
2022-09-02T16:31+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت الصحيفة عن المصادر أن المعايير الجديدة لتعيين مجالس إدارات الهيئات ستتم وفق رؤية مقدّمة من قبل المرشحين المحتملين.لن يشمل القرار المجالس المشكلة مؤخراً، مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.ستتولى عدة لجان عملية تقييم أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، وسيتم إعادة تعيين من تراه صاحب كفاءة لذلك، ومن الممكن دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفقاً للمصادر.
https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-العدل-الكويتي-يوجه-بسرعة-تكويت-وزارته-ووكيله-ينهي-عقود-30-موظفا-غير-كويتي-1067130915.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
صحيفة: الكويت تقيل مجالس إدارات مؤسسات حكومية "لبداية حقبة جديدة"
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نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لم تسمّها، أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارا بإقالة مجالس إدارات وهيئات حكومية "لبداية حقبة جديدة".
ونقلت الصحيفة عن المصادر
أن المعايير الجديدة لتعيين مجالس إدارات الهيئات ستتم وفق رؤية مقدّمة من قبل المرشحين المحتملين.
يتضمّن القرار، الذي يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، مجلس إدارة هيئة أسواق المال والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للصناعة.
لن يشمل القرار المجالس المشكلة مؤخراً، مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ستتولى عدة لجان عملية تقييم أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، وسيتم إعادة تعيين من تراه صاحب كفاءة لذلك، ومن الممكن دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفقاً للمصادر.