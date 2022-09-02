https://sputnikarabic.ae/20220902/كوشنر-لو-استمر-ترامب-في-الرئاسة-لما-حصلت-الأزمة-الأوكرانية-1067178443.html
كوشنر: لو استمر ترامب في الرئاسة لما حصلت الأزمة الأوكرانية
كوشنر: لو استمر ترامب في الرئاسة لما حصلت الأزمة الأوكرانية
قال جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن ترامب يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:15+0000
2022-09-02T10:15+0000
2022-09-02T10:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
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وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أضاف كوشنر "من الواضح أنه يفكر في الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2024".وردا على سؤال حول الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، أجاب كوشنر "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، أشار إلى أنه "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".وأردف: "كما تعلم، كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد. لقد ملأ الثغرة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا". وتابع: "كان لدينا سلام في أوروبا، سلام في العالم. كانت تصرفات الصين مسيطرا عليها. الآن لديك حرب في أوكرانيا مع روسيا - لم تكن لتحدث أبدا لو استمر ترامب في الرئاسة".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد ألمح في وقت سابق، إلى أنه يخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.وقال ترامب إنه واثق من قدرته على الفوز.وانخفضت معدلات قبول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، وتفجر معدلات الجريمة، فضلا عن السياسة الخارجية العدوانية.
https://sputnikarabic.ae/20220626/ترامب-بايدن-جعل-من-أمريكا-أضحوكة-لا-أحد-يحترمها-أو-يستمع-لها-1064227523.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
كوشنر: لو استمر ترامب في الرئاسة لما حصلت الأزمة الأوكرانية
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قال جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن ترامب يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد.
وفي تصريحات
لشبكة "سكاي نيوز"، أضاف كوشنر "من الواضح أنه يفكر في الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2024".
وردا على سؤال حول الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، أجاب كوشنر "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".
وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب
لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، أشار إلى أنه "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".
وأردف: "كما تعلم، كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد. لقد ملأ الثغرة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا".
وتابع: "كان لدينا سلام في أوروبا، سلام في العالم. كانت تصرفات الصين مسيطرا عليها. الآن لديك حرب في أوكرانيا مع روسيا - لم تكن لتحدث أبدا لو استمر ترامب في الرئاسة".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد ألمح في وقت سابق، إلى أنه يخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.
وقال ترامب إنه واثق من قدرته على الفوز.
وانخفضت معدلات قبول الرئيس الأمريكي جو بايدن
، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، وتفجر معدلات الجريمة، فضلا عن السياسة الخارجية العدوانية.