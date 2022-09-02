https://sputnikarabic.ae/20220902/لابيد-بعد-عملية-الطعن-في-كريات-أربع-سنواصل-التصدي-لكل-من-يحاول-إيذاءنا-1067199990.html

لابيد بعد عملية الطعن في "كريات أربع": سنواصل التصدي لكل من يحاول إيذاءنا

لابيد بعد عملية الطعن في "كريات أربع": سنواصل التصدي لكل من يحاول إيذاءنا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، على قتل شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا جنوبي الضفة الغربية، متوعدا بمواصلة التصدي لكل من... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T15:21+0000

2022-09-02T15:21+0000

2022-09-02T15:21+0000

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066176449_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b3099c48f7d4d9ed59b51b66aa25297.jpg

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "أتمنى الشفاء العاجل للجندي الإسرائيلي الذي أصيب في الهجوم بالقرب من (مستوطنة) كريات أربع".وأعرب لابيد عن دعمه للجنود الإسرائيليين "الذين عملوا بحزم على تحييد الإرهابي"، مضيفا: "سنواصل محاربة كل من يحاول إيذاء مواطنينا وجنودنا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالمتوسطة قرب مستوطنة "كريات أربع" على مشارف مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في عملية طعن نفذها فلسطيني قتل لاحقا برصاص جندي إسرائيلي آخر تواجد في المكان.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويأتي الهجوم قرب "كريات أربع" على خلفية تصاعد العمليات العسكرية بالضفة والتي قتل فيها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية دورية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.لكن إسرائيل صعّدت من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم