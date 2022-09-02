https://sputnikarabic.ae/20220902/لابيد-بعد-عملية-الطعن-في-كريات-أربع-سنواصل-التصدي-لكل-من-يحاول-إيذاءنا-1067199990.html
لابيد بعد عملية الطعن في "كريات أربع": سنواصل التصدي لكل من يحاول إيذاءنا
لابيد بعد عملية الطعن في "كريات أربع": سنواصل التصدي لكل من يحاول إيذاءنا
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، على قتل شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا جنوبي الضفة الغربية، متوعدا بمواصلة التصدي لكل من... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:21+0000
2022-09-02T15:21+0000
2022-09-02T15:21+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "أتمنى الشفاء العاجل للجندي الإسرائيلي الذي أصيب في الهجوم بالقرب من (مستوطنة) كريات أربع".وأعرب لابيد عن دعمه للجنود الإسرائيليين "الذين عملوا بحزم على تحييد الإرهابي"، مضيفا: "سنواصل محاربة كل من يحاول إيذاء مواطنينا وجنودنا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالمتوسطة قرب مستوطنة "كريات أربع" على مشارف مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في عملية طعن نفذها فلسطيني قتل لاحقا برصاص جندي إسرائيلي آخر تواجد في المكان.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويأتي الهجوم قرب "كريات أربع" على خلفية تصاعد العمليات العسكرية بالضفة والتي قتل فيها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية دورية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.لكن إسرائيل صعّدت من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد بعد عملية الطعن في "كريات أربع": سنواصل التصدي لكل من يحاول إيذاءنا
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، على قتل شاب فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا جنوبي الضفة الغربية، متوعدا بمواصلة التصدي لكل من يحاول "إيذاء" المواطنين والجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "أتمنى الشفاء العاجل للجندي الإسرائيلي الذي أصيب في الهجوم بالقرب من (مستوطنة) كريات أربع".
وأعرب لابيد عن دعمه للجنود الإسرائيليين "الذين عملوا بحزم على تحييد الإرهابي"، مضيفا: "سنواصل محاربة كل من يحاول إيذاء مواطنينا وجنودنا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب جندي إسرائيلي
بجروح وصفت بالمتوسطة قرب مستوطنة "كريات أربع" على مشارف مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في عملية طعن نفذها فلسطيني قتل لاحقا برصاص جندي إسرائيلي آخر تواجد في المكان.
وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير
صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويأتي الهجوم قرب "كريات أربع" على خلفية تصاعد العمليات العسكرية بالضفة والتي قتل فيها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية
.
وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية دورية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.
لكن إسرائيل صعّدت من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.