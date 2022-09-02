https://sputnikarabic.ae/20220902/مئات-المنظمات-الأمريكية-والعالمية-تطالب-بايدن-بقطع-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-1067172383.html

مئات المنظمات الأمريكية والعالمية تطالب بايدن بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل

مئات المنظمات الأمريكية والعالمية تطالب بايدن بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل

طالبت 290 منظمة أمريكية وعالمية في رسالة وجهتها للرئيس جو بايدن بتعليق التمويل العسكري الأمريكي للحكومة الإسرائيلية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T08:23+0000

2022-09-02T08:23+0000

2022-09-02T08:23+0000

جو بايدن

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وذكرت صحيفة "القدس"، صباح اليوم الجمعة، أن هذه المنظمات طالبت الرئيس بايدن بوقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإتاحة محاكمتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.ودعت المنظمات الأمريكية والعالمية في رسالتها إلى "إدانة التكتيكات القمعية للحكومة الإسرائيلية وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ومجالس إدارتها، ورفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي وجهت لتلك المنظمات".ونادت المنظمات، الإدارة الأمريكية، مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف إجراءاتها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مع العمل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية بالتنسيق مع الدول الأوروبية تهدف لحماية المنظمات الفلسطينية المستهدفة وموظفيها وممتلكاتها، مع ضرورة الامتناع عن فرض أي عقوبات من شأنها منع المشاركة المباشرة بين واشنطن والمجتمع المدني الفلسطيني.ولم تقف تلك المنظمات عند هذا الحد، بل طالبت "بامتناع أمريكا عن تقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات على المستوى الفيدرالي تعيق بأي شكل من الأشكال تمويل المنظمات الفلسطينية المستهدفة".

https://sputnikarabic.ae/20220901/أكثر-من-5000-شخص-أمنيون-إسرائيليون-سابقون-يطالبون-بايدن-بعدم-التوقيع-على-اتفاق-مع-إيران-1067143729.html

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جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن