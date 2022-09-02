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https://sputnikarabic.ae/20220902/مئات-المنظمات-الأمريكية-والعالمية-تطالب-بايدن-بقطع-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-1067172383.html
مئات المنظمات الأمريكية والعالمية تطالب بايدن بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل
مئات المنظمات الأمريكية والعالمية تطالب بايدن بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل
طالبت 290 منظمة أمريكية وعالمية في رسالة وجهتها للرئيس جو بايدن بتعليق التمويل العسكري الأمريكي للحكومة الإسرائيلية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:23+0000
2022-09-02T08:23+0000
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وذكرت صحيفة "القدس"، صباح اليوم الجمعة، أن هذه المنظمات طالبت الرئيس بايدن بوقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإتاحة محاكمتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.ودعت المنظمات الأمريكية والعالمية في رسالتها إلى "إدانة التكتيكات القمعية للحكومة الإسرائيلية وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ومجالس إدارتها، ورفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي وجهت لتلك المنظمات".ونادت المنظمات، الإدارة الأمريكية، مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف إجراءاتها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مع العمل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية بالتنسيق مع الدول الأوروبية تهدف لحماية المنظمات الفلسطينية المستهدفة وموظفيها وممتلكاتها، مع ضرورة الامتناع عن فرض أي عقوبات من شأنها منع المشاركة المباشرة بين واشنطن والمجتمع المدني الفلسطيني.ولم تقف تلك المنظمات عند هذا الحد، بل طالبت "بامتناع أمريكا عن تقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات على المستوى الفيدرالي تعيق بأي شكل من الأشكال تمويل المنظمات الفلسطينية المستهدفة".
https://sputnikarabic.ae/20220901/أكثر-من-5000-شخص-أمنيون-إسرائيليون-سابقون-يطالبون-بايدن-بعدم-التوقيع-على-اتفاق-مع-إيران-1067143729.html
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جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مئات المنظمات الأمريكية والعالمية تطالب بايدن بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل

08:23 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / POOL
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طالبت 290 منظمة أمريكية وعالمية في رسالة وجهتها للرئيس جو بايدن بتعليق التمويل العسكري الأمريكي للحكومة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "القدس"، صباح اليوم الجمعة، أن هذه المنظمات طالبت الرئيس بايدن بوقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإتاحة محاكمتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
أكثر من 5000 شخص... أمنيون إسرائيليون سابقون يطالبون بايدن بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران
أمس, 13:11 GMT
ودعت المنظمات الأمريكية والعالمية في رسالتها إلى "إدانة التكتيكات القمعية للحكومة الإسرائيلية وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ومجالس إدارتها، ورفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي وجهت لتلك المنظمات".
ونادت المنظمات، الإدارة الأمريكية، مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف إجراءاتها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مع العمل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية بالتنسيق مع الدول الأوروبية تهدف لحماية المنظمات الفلسطينية المستهدفة وموظفيها وممتلكاتها، مع ضرورة الامتناع عن فرض أي عقوبات من شأنها منع المشاركة المباشرة بين واشنطن والمجتمع المدني الفلسطيني.
ولم تقف تلك المنظمات عند هذا الحد، بل طالبت "بامتناع أمريكا عن تقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات على المستوى الفيدرالي تعيق بأي شكل من الأشكال تمويل المنظمات الفلسطينية المستهدفة".
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