https://sputnikarabic.ae/20220902/محذرا-من-السفر-إليها-السفير-الإسرائيلي-لدى-كييف-الوضع-في-أوكرانيا-خطير-ولا-يمكن-التنبؤ-به-1067169911.html

محذرا من السفر إليها... السفير الإسرائيلي لدى كييف: الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به

محذرا من السفر إليها... السفير الإسرائيلي لدى كييف: الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به

حذر السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخال برودسكي، اليوم الجمعة، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T07:05+0000

2022-09-02T07:05+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، صباح اليوم الجمعة، عن ميخال برودسكي، تحذيره من سفر المواطنين الإسرائيلين إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، بدعوى أن الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به.وشدد السفير الإسرائيلي لدى كييف على أن بلاده تحول دون وقوع كارثة، وليس للسفارة الإسرائيلية لدى كييف وجود مستمر في البلاد وسيكون من الصعب توفير الرعاية في حالات الطوارئ.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد دعا، أمس الخميس، مواطنيه، إلى تجنب مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي.في سياق مناقشة الوضع في أوكرانيا، دعا لابيد إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الحادي والثلاثين الذي صادف الأسبوع الماضي.رأس السنة اليهودية، هي عيد يحتفل به اليهود ليومين متتاليين في أول هلال شهر الخريف، في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. يتم الاحتفال به هذا العام من مساء 25 سبتمبر إلى مساء يوم 27 سبتمبر.يأتي اليهود خلال هذه المناسبة إلى أومان تكريما لقائدهم الروحي ناخمان من بريسلوف، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

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