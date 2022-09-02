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https://sputnikarabic.ae/20220902/محمد-بن-راشد-يوجه-بمساعدات-عاجلة-للمتضررين-في-باكستان-1067169422.html
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
أمر محمد بن راشد، حاكم دبي، اليوم الجمعة، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:44+0000
2022-09-02T06:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
باكستان
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وأفادت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" توفر المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.وأكدت أن المساعدات التي تقدمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ستكون بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في شكل دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان، والتي راح ضحيتها أكثر من 1.136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3.450 كيلومترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.ويفترض أن يمثل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها، خلال الأسابيع الماضية، أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20220830/البداية-في-باكستان-غوتيريش-يتحدث-عن-تدمير-كوكب-الأرض-1067066240.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان

06:44 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
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أمر محمد بن راشد، حاكم دبي، اليوم الجمعة، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.
وأفادت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" توفر المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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وأكدت أن المساعدات التي تقدمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ستكون بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في شكل دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان، والتي راح ضحيتها أكثر من 1.136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3.450 كيلومترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.
ويفترض أن يمثل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها، خلال الأسابيع الماضية، أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.
وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
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