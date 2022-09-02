https://sputnikarabic.ae/20220902/محمد-بن-راشد-يوجه-بمساعدات-عاجلة-للمتضررين-في-باكستان-1067169422.html
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
أمر محمد بن راشد، حاكم دبي، اليوم الجمعة، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:44+0000
2022-09-02T06:44+0000
2022-09-02T06:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
باكستان
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار العالم العربي
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وأفادت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" توفر المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.وأكدت أن المساعدات التي تقدمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ستكون بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في شكل دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان، والتي راح ضحيتها أكثر من 1.136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3.450 كيلومترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.ويفترض أن يمثل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها، خلال الأسابيع الماضية، أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20220830/البداية-في-باكستان-غوتيريش-يتحدث-عن-تدمير-كوكب-الأرض-1067066240.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم العربي
محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين في باكستان
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أمر محمد بن راشد، حاكم دبي، اليوم الجمعة، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.
وأفادت صحيفة
البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" توفر المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات الجارفة التي تأثر بها الملايين في باكستان.
وأكدت أن المساعدات التي تقدمها "مبادرات محمد بن راشد
آل مكتوم العالمية" ستكون بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في شكل دعم غذائي مباشر للأفراد والأسر الذين تأثروا بتداعيات الفيضانات الواسعة التي اجتاحت باكستان، والتي راح ضحيتها أكثر من 1.136 شخصا وتسببت في نزوح الملايين عن منازلهم، وتدمير أكثر من 3.450 كيلومترا من الطرق الحيوية، وعزل قرى بأكملها.
ويفترض أن يمثل الدعم الغذائي شريان حياة للملايين من المتأثرين بالفيضانات التي سببتها، خلال الأسابيع الماضية، أمطار تجاوزت أربعة أضعاف المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاثين الماضية في باكستان.
وتشير تقارير إلى أن الفيضانات
قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.