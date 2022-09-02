https://sputnikarabic.ae/20220902/مدينة-قازان-الروسية-تستضيف-بطولة-هوكي-بمشاركة-دول-خليجية-وإسلامية-1067180894.html

مدينة قازان الروسية تستضيف بطولة في "هوكي الجليد" بمشاركة دول خليجية وإسلامية

مدينة قازان الروسية تستضيف بطولة في "هوكي الجليد" بمشاركة دول خليجية وإسلامية

تشارك فرق الهوكي من الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجزائر ومصر ولبنان والمغرب وكذلك منتخب تتارستان في بطولة دولية بين الدول الإسلامية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T11:07+0000

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2022-09-02T11:08+0000

رياضة

هوكي الجليد

تتارستان

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وستقام المباريات في الفترة من 13 إلى 19 يناير في كازان في قصر الرياضة. وجاء قرار إقامة المسابقة في القمة الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022".وقال منصور عثمانوف، المدير التنفيذي لأحد أندية الهوكي في قازان: "سيكون شرفا لتتارستان أن تمثل الهوكي الروسي العظيم في دول العالم الإسلامي"، وفقا لموقع تتارستان".وأضاف عثمانوف: "يسعدنا أن قرارات قمة قازان بين روسيا والعالم الإسلامي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات بما في ذلك الرياضة. إنه لمن دواعي سرورنا أن يجمع الإيمان المشترك والرياضة الدول معا ويساعدان في بناء شراكات بين الدول".وتابع عثمانوف: "نأمل أن تكون هذه البطولة مجرد بداية لتعاون طويل الأمد وأن تساعد في تطوير لعبة الهوكي للرجال والسيدات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".يذكر أن أعمال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا والعالم الإسلامي" انطلقت في مايو الماضي، بمشاركة ممثلي 63 دولة و52 منطقة روسية.وبحسب المنظمين، تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، مشيرين إلى أن قمة قازان هي منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

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