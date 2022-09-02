https://sputnikarabic.ae/20220902/مراسل-سبوتنيك-سقوط-طائرة-حربية-تابعة-لسلاح-الجو-السوري-شمال-شرق-السويداء-1067173347.html
مراسل "سبوتنيك": سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري شمال شرق السويداء
مراسل "سبوتنيك": سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري شمال شرق السويداء
تحطمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو العربي السوري أثناء عملية تدريب روتينية بريف محافظة السويداء، جنوبي سوريا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:54+0000
2022-09-02T08:54+0000
2022-09-02T09:07+0000
روسيا
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وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء إن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهر اليوم في محيط بلدة (الخالدية)، شمال شرق محافظة السويداء".وتفيد المعلومات الأولية بأن عطلا فنيا أصاب الطائرة وأدى لسقوطها.وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" هبوط قائد الطائرة بسلام بعد القفز منها لحظة سقوطها.وتحطمت الطائرة ضمن الأراضي الزراعية لبلدة "الخالدية"، ولم تنجم عن ذلك أضرار تذكر في الموقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مراسل "سبوتنيك": سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري شمال شرق السويداء
08:54 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
تحطمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو العربي السوري أثناء عملية تدريب روتينية بريف محافظة السويداء، جنوبي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء إن "طائرة حربية
تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهر اليوم في محيط بلدة (الخالدية)، شمال شرق محافظة السويداء".
وتفيد المعلومات الأولية
بأن عطلا فنيا أصاب الطائرة وأدى لسقوطها.
وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" هبوط قائد الطائرة بسلام بعد القفز منها لحظة سقوطها.
وتحطمت الطائرة ضمن الأراضي الزراعية لبلدة "الخالدية"، ولم تنجم عن ذلك أضرار تذكر في الموقع.