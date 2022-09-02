https://sputnikarabic.ae/20220902/مسؤول-أمريكي-الولايات-المتحدة-تدرب-الجنود-الأوكرانيين-استعدادا-للحرب-مع-روسيا-منذ-7-أعوام-1067206972.html
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين استعدادا للحرب مع روسيا منذ 7 أعوام
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين استعدادا للحرب مع روسيا منذ 7 أعوام
أعلن رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية "سوكوم"، ريتشارد كلارك، الذي سيتقاعد هذا الأسبوع، إن الجيش الأمريكي يعد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية للحرب مع... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:40+0000
2022-09-02T16:40+0000
2022-09-02T16:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار كلارك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن لواء القوات الخاصة الأوكرانية أنشأ في العام الماضي ودرب "سرية مقاومة" ضمت سكان خيرسون وزابوروجيه ودونباس. وشدد على أنه "بمساعدتنا، زادوا من إمكاناتهم واحترافهم وزادوا أعدادهم".يذكر أن تقريرا إعلاميا نشر في وقت سابق جاء فيه "ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا والتفكير في استراتيجية أكثر ذكاء لحل النزاع".وبحسب ما كتب روس داوثيت في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الصراع في أوكرانيا قد ينتقل في المستقبل القريب إلى مرحلة مجمدة، وفي ظل هذه الظروف، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن الدعم الواسع النطاق لسلطات كييف.وساهمت عمليات الدعم العسكري الغربي اللامتناهي لأوكرانيا في إغراق الأسواق السوداء بالأسلحة الأمريكية والأوروبية المختلفة والتي باتت متوفرة لكل من يمتلك الأموال لشرائها واقتنائها.
https://sputnikarabic.ae/20220728/عضو-بمجلس-النواب-الأمريكي-يعبر-عن-قلقه-بشأن-مصير-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1065712158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين استعدادا للحرب مع روسيا منذ 7 أعوام
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أعلن رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية "سوكوم"، ريتشارد كلارك، الذي سيتقاعد هذا الأسبوع، إن الجيش الأمريكي يعد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية للحرب مع روسيا منذ سبع سنوات.