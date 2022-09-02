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https://sputnikarabic.ae/20220902/مسؤول-سريلانكي-الرئيس-المخلوع-يعيش-كالسجين-في-تايلند-وجهزنا-حراسة-لعودته-غدا-1067179721.html
مسؤول سريلانكي: الرئيس المخلوع "يعيش كالسجين في تايلند" وجهزنا حراسة لعودته غدا
مسؤول سريلانكي: الرئيس المخلوع "يعيش كالسجين في تايلند" وجهزنا حراسة لعودته غدا
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية إن الرئيس المخلوع غوتابايا راجاباكسا سينهي إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده غدا السبت. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:35+0000
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العالم
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وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس إن غوتابايا راجاباكسا "يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة"، مضيفا "قيل لنا إنه سيعود في وقت مبكر جدا من السبت".وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.وكان راجاباكسا فر من الجزيرة في 13 يوليو/تموز بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.
https://sputnikarabic.ae/20220724/رئيس-سريلانكا-الجديد-لا-مساس-بحق-التظاهر-السلمي-1065498202.html
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مسؤول سريلانكي: الرئيس المخلوع "يعيش كالسجين في تايلند" وجهزنا حراسة لعودته غدا

10:35 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية إن الرئيس المخلوع غوتابايا راجاباكسا سينهي إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده غدا السبت.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس إن غوتابايا راجاباكسا "يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة"، مضيفا "قيل لنا إنه سيعود في وقت مبكر جدا من السبت".

وتابع المسؤول: "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته يوم السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

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وأوضح أن راجاباكسا كانت لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلاند تسعين يوما، لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.
وكان راجاباكسا فر من الجزيرة في 13 يوليو/تموز بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.
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