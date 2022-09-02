https://sputnikarabic.ae/20220902/مصادر-مغربية-تؤكد-لـسبوتنيك-عدم-إجراء-تعديل-وزاري-في-الوقت-الراهن-1067185427.html
مصادر مغربية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم إجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن
مصادر مغربية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم إجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن
تداولت العديد من وسائل الإعلام المغربي معلومات حول إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة عزيز أخنوش، فيما كشفت مصادر مطلعة حقيقة المعلومات المتداولة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:44+0000
2022-09-02T12:44+0000
2022-09-02T12:44+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وأكدت المصادر، في حديثها لـ"سبوتنيك"، عدم إجراء أي تعديل حكومي في الوقت الراهن، وأن الأمر لم يطرح حتى الآن.وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن الدليل على انسجام الحكومة هو مصادقتها اليوم على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي.وأضاف أن التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري، موضحا: "على المستوى السياسي، ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية. وعلى المستوى الدستوري، فذلك مرتبط بالإجراءات والتفعيل.. حين يتوفر الشرطان يمكن، آنذاك، الحديث عن التعديل".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف العاهل المغربي عزيز أخنوش برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2021.وأدى 24 وزيرا، هم أعضاء الحكومة من الائتلاف الحزبي الثلاثي، القسم أمام الملك محمد السادس لتباشر الحكومة مهامها منذ ذلك التوقيت دون إجراء أي تعديل وزاري على التشكيلة.وتواجه الحكومة المغربية تحديات اقتصادية فاقمها تراجع مستويات الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، فضلا عن الأعباء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الحكومة-المغربية-تقرر-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-بنسب-تتراوح-بين-5-و10-1067151541.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
مصادر مغربية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم إجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن
تابعنا عبر
تداولت العديد من وسائل الإعلام المغربي معلومات حول إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة عزيز أخنوش، فيما كشفت مصادر مطلعة حقيقة المعلومات المتداولة.
وأكدت المصادر، في حديثها لـ"سبوتنيك
"، عدم إجراء أي تعديل حكومي في الوقت الراهن، وأن الأمر لم يطرح حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن الدليل على انسجام الحكومة هو مصادقتها اليوم على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري، موضحا: "على المستوى السياسي، ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية. وعلى المستوى الدستوري، فذلك مرتبط بالإجراءات والتفعيل.. حين يتوفر الشرطان يمكن، آنذاك، الحديث عن التعديل".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف العاهل المغربي عزيز أخنوش برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2021.
وأدى 24 وزيرا، هم أعضاء الحكومة من الائتلاف الحزبي الثلاثي، القسم أمام الملك محمد السادس لتباشر الحكومة مهامها منذ ذلك التوقيت دون إجراء أي تعديل وزاري على التشكيلة.
وتواجه الحكومة المغربية
تحديات اقتصادية فاقمها تراجع مستويات الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، فضلا عن الأعباء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.