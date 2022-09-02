https://sputnikarabic.ae/20220902/مقاتلات-سو-35-الروسية-تعترض-أهدافا-وهمية-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067173423.html

مقاتلات "سو-35" الروسية تعترض أهدافا وهمية خلال مناورات "فوستوك 2022"

مقاتلات "سو-35" الروسية تعترض أهدافا وهمية خلال مناورات "فوستوك 2022"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مقاتلات "سو-35" اعترضت أكثر من 20 هدفا جويا، شديد القدرة على المناورة لعدو وهمي خلال مناورات "فوستوك 2022". 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T09:01+0000

2022-09-02T09:01+0000

2022-09-02T09:01+0000

روسيا

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تعد "سو-30 إس إم" من أخطر الطائرات الحربية الروسية، فهي مقاتلة حربية متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام الهيمنة الجوية على سماء العدو وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة وترسانة ضخمة من الأسلحة.وتمثل "سو-30 إس إم" نسخة مطورة من عائلة المقاتلات الحربية "سو-30 إم كيه"، وتم تصميم هيكلها من التيتانيوم وسبائك الألومنيوم المقوى. وأضافت الدفاع الروسية: "أثناء تنفيذ مهام لصد هجوم جوي لعدو وهمي كجزء من تمرين القيادة والأركان "فوستوك 2022"، اعترضت أطقم مقاتلات "سو-35" في المنطقة العسكرية الشرقية أكثر من 20 هدفا جويا، قامت به طائرات "سو-30 إس أم".وحلق طيارو مقاتلات "سو-30 إس أم" على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف متر، وقاموا بالمناورة وغيروا مسارهم، تم اكتشاف كل من طائرات "العدو" في الوقت المناسب من قبل أطقم الهندسة اللاسلكية التابعة لاتحاد المنطقة للقوات الجوية والدفاع الجوي.وأقلعت مقاتلتين من طراز "سو-35" من أحد المطارات العسكرية في إقليم بريمورسكي، ونفذتا عمليات إطلاق صواريخ على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر.وقالت الإدارة العسكرية الروسية: "تم اعتراض وتدمير كل هدف قبل دخوله منطقة وحدات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".وتعد "سو-30 إس إم" من أخطر الطائرات الحربية الروسية، فهي مقاتلة حربية متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام الهيمنة الجوية على سماء العدو وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة وترسانة ضخمة من الأسلحة.وتمثل "سو-30 إس إم" نسخة مطورة من عائلة المقاتلات الحربية "سو-30 إم كيه"، وتم تصميم هيكلها من التيتانيوم وسبائك الألومنيوم المقوى.أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات "فوستوك 2022" (الشرق-2022)، التي تجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.

https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-طائرات-المنطقة-العسكرية-الشرقية-في-وضعية-القتال-كجزء-من-مناورات-فوستوك-2022-1067130210.html

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