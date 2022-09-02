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https://sputnikarabic.ae/20220902/منع-عرض-هاري-بوتر-في-أمريكا-وبريطانيا-بسبب-حقوق-الملكية-الفكرية-1067181492.html
منع عرض "هاري بوتر" في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية
منع عرض "هاري بوتر" في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية
أعلنت شبكة "نتفليكس" بدء عرض سلسلة هاري بوتر في عدد من دول الشرق الأوسط، في الوقت الذي لم يتم فيه السماح بعرضه في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:27+0000
2022-09-02T11:27+0000
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وأكدت الشبكة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن موعد بدء بث سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة، هو 29 أغسطس/ آب الماضي.ونشرت الشبكة صورة لأغلفة الفيلم، بتعليق: "أخيرًا سيكون هاري بوتر على نتفليكس"، مشيرة إلى أن جميع الأفلام الثمانية ستظهر في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.ولن يتمكن أي شخص في العالم من مشاهدة السلسلة إلا من يقيم في الشرق الأوسط فقط، وذلك ما لم تحصل نتفليكس على ترخيص من الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية بالبث في أمريكا وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220814/تهديد-بالقتل-لمؤلفة-هاري-بوتر-بسبب-سلمان-رشدي-1066378374.html
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منوعات
منوعات

منع عرض "هاري بوتر" في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية

11:27 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Alexey Panov / الذهاب إلى بنك الصورفي إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب "هاري بوتر والأقداس المهلكة" لجي كي رولينغ.
في إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب هاري بوتر والأقداس المهلكة لجي كي رولينغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Alexey Panov
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أعلنت شبكة "نتفليكس" بدء عرض سلسلة هاري بوتر في عدد من دول الشرق الأوسط، في الوقت الذي لم يتم فيه السماح بعرضه في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الشبكة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن موعد بدء بث سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة، هو 29 أغسطس/ آب الماضي.
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
تهديد بالقتل لمؤلفة هاري بوتر بسبب سلمان رشدي
14 أغسطس, 02:58 GMT
ونشرت الشبكة صورة لأغلفة الفيلم، بتعليق: "أخيرًا سيكون هاري بوتر على نتفليكس"، مشيرة إلى أن جميع الأفلام الثمانية ستظهر في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.
ولن يتمكن أي شخص في العالم من مشاهدة السلسلة إلا من يقيم في الشرق الأوسط فقط، وذلك ما لم تحصل نتفليكس على ترخيص من الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية بالبث في أمريكا وبريطانيا.
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