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https://sputnikarabic.ae/20220902/موسكو-محاولات-تهويل-الوضع-حول-وكالة-سخنوت-في-روسيا-تأتي-بنتائج-عكسية-1067168407.html
موسكو: محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" في روسيا تأتي بنتائج عكسية
موسكو: محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" في روسيا تأتي بنتائج عكسية
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" في روسيا وتوسيعها... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:09+0000
2022-09-02T06:09+0000
روسيا
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وقال كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "سبب الدعوى القضائية التي بدأت هو الانتهاك المنهجي للقوانين من قبل المنظمة المذكورة. في هذا الصدد، نعتبر أنه من غير المبرر وغير المجدي محاولة تجسيد هذا الوضع وإبرازه على كامل مجمع العلاقات الروسية الإسرائيلية المتعددة الأوجه، والتي تتسم تقليديًا بالودية".وأضاف كينشاك: "أؤكد لكم أننا ملتزمون بمزيد من التطوير التدريجي في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل".وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
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روسيا

موسكو: محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" في روسيا تأتي بنتائج عكسية

06:09 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" في روسيا وتوسيعها على مجمل العلاقات بين روسيا وإسرائيل تأتي بنتائج عكسية.
وقال كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "سبب الدعوى القضائية التي بدأت هو الانتهاك المنهجي للقوانين من قبل المنظمة المذكورة. في هذا الصدد، نعتبر أنه من غير المبرر وغير المجدي محاولة تجسيد هذا الوضع وإبرازه على كامل مجمع العلاقات الروسية الإسرائيلية المتعددة الأوجه، والتي تتسم تقليديًا بالودية".
وأضاف كينشاك: "أؤكد لكم أننا ملتزمون بمزيد من التطوير التدريجي في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل".
وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.
وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
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