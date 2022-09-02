https://sputnikarabic.ae/20220902/نائبة-رئيس-الأرجنتين-تتعرض-لمحاولة-اغتيال-فاشلة-فيديو-1067171894.html

نائبة رئيس الأرجنتين تتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة... فيديو

نائبة رئيس الأرجنتين تتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة... فيديو

تعرضت الرئيسة السابقة للأرجنتين ونائبة الرئيس الحالي، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، لمحاولة اغتيال فاشلة خلال لقائها عددا من أنصارها ممن تجمعوا قرب منزلها في... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T07:59+0000

2022-09-02T07:59+0000

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وأظهرت مقاطع فيديو أن أحد الأشخاص حاول إطلاق النار من مسدس على نائبة الرئيس، قبل أن يتمكن حراسها من القبض عليه واعتقاله.وحسب "BBC"، قال وزير الأمن الأرجنتيني انيبال فيرنانديز، إن الحادث وقع أثناء عودتها إلى منزلها مساء أمس الخميس.وأوضح أنه خلال خروجها من سيارة كانت تقلها، اخترق رجل حشدا من الناس كان متجمهراً في المكان من أجل تحية المسؤولة، وطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية، وشهر سلاحه على الملأ بين الناس، دون أن يطلَق الرصاص، لحسن الحظ.وأكد أنه تم القبض على الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عاماً من أصل برازيلي وكان يحمل مسدسا عيار 22 من طراز "Bersa".من جهته، علق الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على هذا الهجوم، معتبراً أنه أخطر حادث تشهده البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية.يذكر أن كيرشنر تولت رئاسة الأرجنتين لولايتين بين العامين 2007 و2015.وواجهت كيرشنر مؤخرا العديد من اتهامات الفساد، وقد طلب الادعاء العام بسجنها 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة ، إلا أنها استنكرت الاتهام واعتبرته سياسيا.وتعتد كيرشنر شخصية شعبية، ويرى المحللون أنها لا تزال مؤثرة في السياسة الأرجنتينية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/لولا-دا-سيلفا-يعلق-على-محاولة-اغتيال-نائبة-الرئيس-الأرجنتيني-1067170388.html

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