https://sputnikarabic.ae/20220902/نعيم-قاسم-حزب-الله-ساهم-في-تغيير-معادلات-المنطقة-1067182250.html

نعيم قاسم: "حزب الله" ساهم في تغيير معادلات المنطقة

نعيم قاسم: "حزب الله" ساهم في تغيير معادلات المنطقة

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس، إن الحزب ساهم في تغيير معادلات المنطقة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات الشيخ نعيم قاسم جاءت في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت في العاصمة الإيرانية، طهران.وأكد قاسم أن "حزب الله ساهم في تغيير معادلات المنطقة، فتغيَّر الاتجاه من تثبيت الكيان الغاصب إلى مسار تحرير فلسطين، ومن تكريس التبعيَّة للغرب إلى استقلال الشعوب، ومن الإحباط والاستسلام إلى المقاومة وتحقيق العزة والكرامة".وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، على "ضرورة وحدة المسلمين وتعاونهم، ودور قيادة الولي الفقيه كبوصلة لتعزيز المشتركات ورسم خطِّ السير الموحَّد".ويشار إلى أنه في السادس عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، قال الشيخ نعيم قاسم​، إن "قدرات الحزب تطورت والعدو تراجع في بعض الأماكن"، مؤكدا أهمية الثروة النفطية والغازية في لبنان.جاءت تصريحات قاسم خلال مقابلة خاصة مع قناة "المنار" قال خلالها إنه "عندما ندخل ​الحكومة​، نحمي القرار السياسي للبلاد وبذلك نحمي ​المقاومة​"، متابعا "وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح".وأضاف قاسم قائلا: "هناك ​منظومة​ معقدة تكبح أي تطوير وتحسين للبلاد"، مشيرا إلى أن " الحزب لا ينتظر من أحد أن يعطي وثيقة "أحسنتم" ونحن نعمل على مساعدة العالم بالمازوت والطبابة وغيرها من الخدمات".ولفت في حديثه، إلى "أننا سنبقى في الدولة ونعمل في الحكومة قدر المتسطاع لخدمة أهلنا"، مؤكدًا "قرارانا متخذ بألا مكان للسلاح في المسائل الداخلية، ووظيفته الحصرية مقاومة الاحتلال وحماية سيادتنا". وشدد على أنه "عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان فليناقشونا في سلاح حزب الله".

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