https://sputnikarabic.ae/20220902/وزراء-مالية-مجموعة-السبع-يوافقون-بالإجماع-على-قرار-تحديد-سعر-النفط-الروسي-1067189266.html

وزراء مالية "مجموعة السبع" يوافقون بالإجماع على قرار تحديد سعر النفط الروسي

وزراء مالية "مجموعة السبع" يوافقون بالإجماع على قرار تحديد سعر النفط الروسي

أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، أن وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اتخذوا قرارا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T13:32+0000

2022-09-02T13:32+0000

2022-09-02T13:45+0000

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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لما نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أن سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى "الحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة".من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد.وجاء في بيان منشور على موقع المالية البريطانية أن وزير المالية نديم زهافي قال في بيان إن دول مجموعة السبع ستحظر "خدمات مثل التأمين على السفن وتوفير التمويل لشركات نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من العتبة المحددة".ودعا وزراء مالية دول "مجموعة السبع"، اليوم الجمعة، الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل خفض تقلبات الأسواق.وجاء في بيان المجموعة المنشور على موقع المالية الألمانية: "نواصل دعوتنا للدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل الحد من التقلبات في أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، نرحب بقرار منظمة "أوبك" الأخير بزيادة الإنتاج وسط ظروف العرض المحدود".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع، يوم الجمعة سيؤيدون إدخال "قيود" على أسعار النفط الروسي.ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "في الوقت نفسه، لا يزال مستوى سقف السعر قيد المناقشة".ونشرت مراسلة قناة "سكاي نيوز" على موقع تليغرام: "اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع، سيناقشون خلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220901/نوفاك-شركات-النفط-الروسية-تستعد-لفرض-حظر-أوروبي-على-النفط-الروسي-1067150065.html

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العالم, اقتصاد, مجموعة السبع الكبار, روسيا, أخبار النفط الروسي